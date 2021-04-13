台韓中抗議福島核廢水將排入海 日稱獲IAEA背書

日本政府今天決定2年後將福島第一核電廠廢水稀釋後排入海中，台灣、韓國、中國對此表達反對意見。（資料照，綠色和平提供）

2021/04/13 23:58

〔中央社〕日本政府今天決定2年後將福島第一核電廠廢水稀釋後排入海中，台灣、韓國、中國對此表達反對意見；但日本政府認為這些國家也是將經過處理的核廢水排至大海，日本是符合國家的標準處理，並獲得國際原子能總署（IAEA）背書。

日本政府今天針對福島第一核電廠在311核災後持續產生的含氚核廢水，召開相關部會會議，正式決定福島核廢水將在稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。

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駐日代表謝長廷今天在臉書（Facebook）寫道：「針對此事，我們一直都有透過管道向日方表達關切，要求日方重視多元意見，我們主管機關原子能委員會有表達反對意見，未來我們仍會繼續密切注意相關動向，搜集資訊回報國內。」

日本產經新聞報導，有關此事，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在例行記者會表示，包含中國、韓國、台灣在內世界上的核能設施，都按照符合國際標準的各國規範標準排放含氚核廢水。今後爭取中、韓等外國政府的理解很重要。

報導說，中、韓等國也都將含氚核廢水排入海洋，卻光指責日本，加藤這番話是在牽制中、韓等國。另有日本政府高官很氣憤地表示，中、韓沒理由對日本說三道四。

報導說，日本政府這次決定將含氚核廢水排入海洋，面臨兩面作戰，需爭取福島縣當地民眾的理解，也需與中韓等國對抗，爭取國際輿論的理解。此事發展難保不會損及今年夏天的東京奧運暨帕運的形象。

日本經濟產業大臣（木尾）山弘志3月23日與IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）舉行電話會談時，爭取IAEA協助發布訊息，以讓日本海內外知道日本根據科學的見解排放處理過的核廢水及其安全性。

IAEA及美國政府今天陸續表達支持日本政府的決定。日本首相菅義偉今天對媒體表示，處理過的核廢水含氚的濃度經過稀釋，不到日本國家標準的1/40。他還說，國際原子能總署對日本的作法表示肯定。

日本TBS電視台報導，對於日本政府決定將處理過的核廢水排入海洋一事，葛羅西今天公布影音表達支持。他在影音中表示，這是核電廠廢爐的重要步驟，對於這項計畫的安全性與透明性，IAEA將予以肯定。

他表示，IAEA將與日本政府密切合作，協助日本讓大家相信處理過的核廢水不會造成環境和人體健康的不良影響。

他還說，日本所選擇的方法在技術上是可行的，經過管理後，將含輻射物質的水排入大海，這是世界上的核電廠常做的事。（編輯：陳惠珍）1100413

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