臉書演算法出包！法國小鎮專頁被刪 原因出在鎮名...

法國東北部摩塞爾省小鎮Bitche的官方頁面被臉書刪除，直到今日才恢復。（法新社）

2021/04/13 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕法國東北部摩塞爾省（Moselle）一個小鎮的官方頁面被臉書刪除，直到今（13）日才恢復，原因就出在該公司的演算法把小鎮名稱「Bitche」與英文中的侮辱性詞彙搞混。

綜合外媒報導，法國Bitche鎮有約5000人口，靠近德國邊境，當地首長奇佛（Benoît Kieffer）表示，臉書在今年3月19日刪除該鎮專頁「Ville de Bitche」，原因是Bitche違反了申請臉書專頁的條件。

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奇佛在一份聲明中說，「我們小鎮的名字似乎被誤解了」，暗示它被誤認為成一個帶有貶義的英文詞彙。

以17世紀城堡為名的Bitche鎮迅速向臉書提出申訴，要求恢復有2350多名追蹤者的頁面，在此期間，當地政府為與居民保持聯繫，又創建了另一個頁面，這次名稱改為市政廳加郵政編號，「Mairie 57320」。

數週後，臉書承認該公司的演算法進行了「不正確的分析」，一名發言人週二表示，他們在今早發現錯誤後，已迅速恢復Bitche鎮的頁面。

奇佛表示，這起事件表明「管理工具的不足和侷限性，只有人眼才能做出真正的評估。」

奇佛說，臉書在法國的負責人週二與他聯絡並道歉。他還邀請對方和臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）訪問Bitche鎮。

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