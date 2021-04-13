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    駐德美軍不撤還增加 美國防部長：德國是重要夥伴

    美國國防部長奧斯汀（圖左）今日宣布美國將增加德國駐軍人數。圖右為德國國防部長凱倫鮑爾。（路透）

    美國國防部長奧斯汀（圖左）今日宣布美國將增加德國駐軍人數。圖右為德國國防部長凱倫鮑爾。（路透）

    2021/04/13 19:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今（13）日宣布，拜登政府已確定取消前總統川普任內自德國大幅撤軍的計畫，並且未來還會再額外駐軍500人。

    《法新社》報導，奧斯汀今天開始他的歐洲盟國拜訪之旅，這是他在任內第一次訪問歐洲，第一站為德國。他今天與德國國防部長凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）見面，在會後記者會上正式宣布這項消息。

    奧斯汀說，「今天，我很高興的宣布我們將增加在德國的駐軍。我已向部長講述了我方打算今年秋天在威斯巴登地區增加約500名持續駐軍的計畫。」

    威斯巴登（Wiesbaden）位於德國中部的黑森邦（Hessen），與法蘭克福（Frankfurt）近在咫尺。

    美國在德國的駐軍史可追溯到第二次世界大戰末期，但自從柏林圍牆倒塌以來，駐德美軍人數不斷下滑，1990年代左右尚有20萬，目前僅存3萬4500人。川普曾在任內宣布約1萬2000駐德美軍重新部屬至其他國家，消息當時震驚各界。

    不過美國在拜登政府上台以後顯然修訂了這項計畫，奧斯汀也在記者會上以明確的語調宣示，「德國在未來仍然會是美國重要的安全與經濟夥伴國家。」

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