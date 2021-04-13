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    武漢肺炎》不幹了！奧地利衛生部長：處理疫情抽乾了我的精力

    奧地利衛生部長安修柏（見圖）稱，這份職務讓他身心俱疲，他已經不想再做下去。（路透資料照）

    奧地利衛生部長安修柏（見圖）稱，這份職務讓他身心俱疲，他已經不想再做下去。（路透資料照）

    2021/04/13 18:49

    〔即時新聞／綜合報導〕奧地利衛生部長安修柏（Rudolf Anschober）今（13）日表示，由於忙於處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，他在過去的1年多以來從未好好放過1天假，而官員之間的爭端也讓他身心俱疲，因此將在近日內提出辭呈。

    《路透》報導，安修柏在一份聲明中表示，「15個月前，我接下了一份富有挑戰性且非常棒的工作，但我現在感覺不是15個月，比較像是過了15年。」、「在數十年來最嚴重的公衛危機中，國家需要1個百分百適任的衛生部長，不過我已經不是那個人了。」

    安修柏也在聲明中指出，這段時間的積勞成疾，讓他的血壓問題越來越嚴重，他已計劃在下星期一向總理請辭，「我不想把自己弄垮。」

    報導指出，現年60歲的安修柏是奧地利最受歡迎的政治人物之一，他以長篇大論但耐心的解說疫情狀況等特點而廣為人知，但他對於防疫政策的嚴格要求也讓他在內閣裡顯得形單影隻，他常因此與總理庫爾茨（Sebastian Kurz）等希望放寬限制的保守派政客起衝突。

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