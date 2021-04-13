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    軍武新知》第6代戰機外型疑曝光！美空軍報告出現未來空優機

    美國空軍發布的雙年度採購報告中，出現疑似6代戰機假想圖。（取自美國空軍官網）

    美國空軍發布的雙年度採購報告中，出現疑似6代戰機假想圖。（取自美國空軍官網）

    2021/04/13 17:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍正著手於「下世代空中優勢」（NGAD）計畫，目標是建立一套由第6代戰機、感測器和武器的網絡，戰機將與無人機並肩作戰，而非單戰機或技術單打獨鬥，以凌駕中國人民解放軍的空中武力。美國空軍最新發布的雙年度採購報告中，出現疑似6代戰機假想圖，結構外型與現在的5代戰機（F-22、F-35）都不相同。

    報告中最特別的是介紹NGAD的段落，出現了與現役戰機都不同構型的飛機，外型較為扁平，俯視形狀呈現三角型，還有一對V型垂尾，進氣道設計在機身上方，頗像B-2、F-117A。

    圖片呈現出的飛機具有高度模組化特性，引擎、起落架可以更快速更換，節省後勤維護的時間，內部彈艙可以安裝多種飛彈。

    美國至今已宣布兩項下世代空優計畫：針對空軍和海軍、最終取代現役F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機的F/A系列戰機。去年9月，美國空軍宣布，NGAD計畫下的第6代戰機全尺寸原型機已完成試飛。根據美軍2016年發佈的「2030年空優計畫」（Air Superiority 2030 Flight Plan），該型戰機是目前正在開發的至少兩架6代戰機之一。

    NGAD計畫也將迫使中國加速開發下世代戰機。熟悉中國下世代戰機開發計畫的軍事消息人士指出，中國戰機設計者正緊盯美軍NGAD計畫的動態，同時計畫開發下世代戰機，但目前為止僅針對空軍，而非海軍，稱其為「背景機」（background plane）；但由於缺乏相關參數和標準，對「背景機」的開發進度充滿質疑。

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