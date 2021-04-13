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    疫情致英國孩童學習落後 《馴龍高手》作家籲政府年撥39億建圖書館

    《馴龍高手》作家克雷西達·科威爾（Cressida Cowell）近日發表公開信，要求首相每年撥款1億英鎊資助小學建立、擴充圖書館。（取自Cressida Cowell推特）

    《馴龍高手》作家克雷西達·科威爾（Cressida Cowell）近日發表公開信，要求首相每年撥款1億英鎊資助小學建立、擴充圖書館。（取自Cressida Cowell推特）

    2021/04/13 17:22

    〔即時新聞／綜合報導〕鑑於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情讓不少英國學童未能至學校好好學習，導致學習進度落後，英國童書桂冠獎得主，《馴龍高手》作家克雷西達·科威爾（Cressida Cowell）近日發表公開信，要求首相每年撥款1億英鎊（約新台幣39億）資助小學建立、擴充圖書館。

    克雷西達告訴《BBC》，盼藉由發表公開信，為身處疫情黑暗時刻的孩子帶來一絲曙光。她表示，期待政府能將圖書館與體育教育等同視之，因為「閱讀與體育同等重要，可改變孩子的一生，享受閱讀的孩子會變得更健康快樂，也更容易成功」。

    克雷西達在信中表明，早在疫情肆虐前，「識字率就是很大的問題」，據統計，多數處境不利的孩子在學校就落後了11個月的學習。因此，克雷西達補充「疫情期間這數字一定會惡化」。

    克雷希達指出，在英國，每8所小學就有一間沒有圖書館，而在監獄中，圖書館是法定必須建造的，但沒想到有些小學竟沒有。克雷希達對此表示，「若家長無法負擔書籍，學校也沒有充足的圖書資源，孩子要怎麼快樂閱讀呢？」

    事實上，早在上個月，英國首相強森即針對此事表達擔憂，他表示有數千萬計的學童在疫情期間因無法上課而進度落後，也沒有足夠的閱讀資源。

    此封公開信末端也有其他兒童文學作家的簽名，包含麥克爾羅森（Michael Rosen）、昆汀布來克（Quentin Blake）以及傑奎琳·威爾遜女爵士（Dame Jacqueline Wilson）。

    除了呼籲政府挹注資金外，克雷西達近期也啟動「改變生活的圖書館」計畫（Life-changing Libraries），盼在一年的時間裡，藉由Cowell和慈善機構BookTrust的幫助，協助英國較貧窮的6所小學擴充圖書資源。

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