18士兵遭殺害後緬甸軍方意圖報復 印緬邊境小鎮被圍攻

由於軍警在塔木鎮行動時遭遇抵抗，週一重返塔木鎮「報復」。圖為緬甸實皆省示威者。（路透）

2021/04/13 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方持續血腥鎮壓各地反政府示威者，軍警在鎮壓過程中，也遭遇民兵組織及示威者激烈反抗，軍警不時傳出死傷，位於印緬邊境的實皆省塔木鎮上週六（10日）就有18名士兵被殺死，由於軍警在塔木鎮行動時遭遇抵抗，週一重返塔木鎮「報復」，一名7歲女童在出門時遭到槍擊。

根據緬甸「伊洛瓦底江雜誌社」（The Irrawaddy） 報導，塔木鎮在3月26日出現和平示威者被軍方射殺事件，隨後塔木鎮居民和當地民兵組織拿起簡易武器和爆裂物，防止鎮民遭到軍方暴力對待。然而軍方在4月10日向塔木鎮發起突擊，卻有18名士兵遭到民兵投擲手榴彈炸死，於是軍方在週一（12日）展開報復。

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軍方在週一上午5點45分展開突襲，一名塔木鎮民兵成員指出，軍方在上午6點30分摧毀一處寺院周邊的路障，由於當地民兵力量無法持續抵抗軍方攻擊，於是先行撤退，而軍方持續進攻，甚至還發射RPG火箭彈攻擊，摧毀示威者所設置的路障。

另一名塔木鎮居民透露，士兵四處射擊，甚至闖入醫院、砸毀醫療設備、毆打醫護人員並沒收他們的電話。在緬甸軍方持續鎮壓的同時，1名7歲女童從家中出門後遭到槍擊，至今仍狀況不明。

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