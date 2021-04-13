美52歲男施打嬌生疫苗 5週後仍不幸染疫

美國52歲男子注射一劑嬌生公司生產的武肺疫苗後，仍不幸確診，目前正在醫院和死神搏鬥中。（路透）

2021/04/13 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州52歲男子科斯梅（Francisco Cosme），日前施打嬌生公司（Johnson & Johnson）出產的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗5週後，儘管做好了防疫措施，仍確診武肺，而他的家人也被傳染，目前仍未知感染源。

根據《紐約郵報》報導，科斯梅於3月6日至曼哈頓的賈維茨會議中心（Javits Center）施打一劑由嬌生公司生產的的武肺疫苗，並且嚴遵戴口罩、維持社交距離等防疫守則，但本月1日卻開始出現咳嗽、發燒、畏寒等症狀。

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報導提到，科斯梅的女兒托雷斯（Michelle Torres）見父親症狀持續惡化，沒有緩和或好轉的跡象，立刻帶他到當地醫院求診，經過篩檢後不幸確診武漢肺炎，但他並沒有立即住院，而是返家休養，居家隔離10天。

報導指出，就診後科斯梅狀況持續惡化，出現了呼吸窘迫的症狀，因此女兒趕緊叫救護車把父親送往甘迺迪醫學中心（ John F. Kennedy Medical Center）急救，目前情況不樂觀，但醫生正盡全力搶救，希望能將他從鬼門關前拉回來，至於感染源則有待調查釐清。

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