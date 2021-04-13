失去聽力仍努力學習！牧羊犬學「手語」重返崗位

牧羊犬佩姬雖失去聽力，但在RSPCA成員的教導下學會辨別手勢，得以順利完成工作。（翻攝自RSPCA臉書）

2021/04/13 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國諾福克郡（Norfolk）的牧羊犬佩姬熱愛工作，但卻在3年前不幸失去聽力，無法順利執行任務。所幸佩姬後來被送到英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA），並學會辨識手勢和肢體語言，終於可讓牠重返崗位。

據《BBC》報導，佩姬2018年失去聽力後，就被原先的主人送到RSPCA。RSPCA的成員克羅伊柔頓（Chloe Shorten）收養了佩姬，並與牧羊人老公展開為期3年的漫長訓練。聰明的佩姬目前已駕輕就熟，可看懂手勢，現正與克羅伊家的另外兩隻牧羊犬一起工作。

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針對佩姬的訓練過程，RSPCA表示，佩姬原本就是一隻聰明有效率的牧羊犬，但可惜當初失去聽力後就連帶失去與主人溝通的能力。

對此，克羅伊指出，「我們知道佩姬熱愛工作，所以打算協助佩姬在不用聲音溝通的狀況下，學會與牧羊人合作。」

克羅伊說，為了讓佩姬看懂，一開始他們不斷重複指令，且並未將動作與聲音搭配，而是單純使用手部肢體語言。在悉心教導下，佩姬終於理解手勢和肢體語言，能順利完成工作。

針對佩姬的進步，克羅伊表示，他們花了很多時間讓佩姬學會看懂手勢，但同時也花了很多心力「讓佩姬理解我們愛牠、信任牠，也讓佩姬信任我們」。

克羅伊又說，「很開心看到佩姬的人生展開新的篇章，與我們一同享受生活，且佩姬也證明即使失去聽力，狗也有極佳的學習能力。」

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