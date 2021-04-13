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    禁評論解放軍？ 中國網路軍事論壇全遭封鎖

    中國多個軍事論壇和軍事自媒體帳戶，最近先後被北京政府責令永久關閉和註銷帳戶。（歐新社資料照）

    中國多個軍事論壇和軍事自媒體帳戶，最近先後被北京政府責令永久關閉和註銷帳戶。（歐新社資料照）

    2021/04/13 07:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國多個軍事論壇和軍事自媒體帳戶，最近先後被北京政府責令永久關閉和註銷帳戶。專家認為，可能是北京當局發現這些軍事論壇有洩密的嫌疑，要求進行整頓。

    《自由亞洲電台》 報導，中國《超大軍事論壇》3月22日突發公告，永久關閉陸、海、空、天4板塊。隨後《新浪軍事》、《軍武次位面》等一批軍事類微信公眾號因違規被關閉，甚至連微信母公司騰訊旗下網軍事頻道的微信公眾號《講武堂》也被關閉。

    報導提到，軍事論壇是中國軍事愛好者評論中國戰機、艦艇、飛彈性能的平台，此次遭到關閉，引發網友不滿。分析認為，種種跡象顯示，此次關閉軍事自媒體帳號極有可能來自政府高層指令，當局繼整肅時政自媒體後，開始整肅軍事自媒體。

    福建軍事評論人夏舟表示，網路軍事論壇因為網友交流一些涉及到軍事調動以及軍事基地的防衛，大型武器裝備的照片等，解放軍擔心這些訊息有可能導致洩密。

    夏舟說，第二種可能性就是網路軍事論壇一向以愛國主義，而當局認為這些言論目前不需要，因為當前中美對抗愈演愈烈，中共方面也在擔心如果這些網路軍事論壇不斷煽動民族主義，不利於想掌控中美對抗的程度，所以希望把這些聲音暫時降溫。

    夏舟認為，關閉軍事論壇的另一種可能是，當局擔心網友在現實生活中聚集，表達對中共的不滿情緒，中共當然不希望看到這種民間的不滿情緒。

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