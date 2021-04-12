馬斯克妻曬整背白色刺青 自稱「美麗外星疤痕」

葛萊姆絲今日分享她背部「複雜交錯的白色網線圖案刺青」，照片中可以看到線條交織佈滿整個背部。（圖擷取自葛萊姆絲IG）

2021/04/12 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大歌手，同時也是特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的妻子葛萊姆絲（Grimes），今（12）日在她的Instagram上PO出她背部「美麗外星疤痕」刺青，而這對於「非比尋常藝術」的喜好，似乎也遺傳到了他們兒子身上。

綜合外媒報導，葛萊姆絲今日分享她背部「複雜交錯的白色網線圖案刺青」。照片中可以看到線條交織佈滿整個背部，葛萊姆絲在貼文中寫到，照片拍得不是很好看，現在他真的很痛，而且需要睡覺。葛萊姆絲也說，「這個刺青在之後幾週會變紅色，將會成為『美麗外星疤痕』。」她在文末也寫到，「祝大家都有美好的一天。」

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據報導，葛萊姆絲已經有很多的刺青在她的手臂和手上。葛萊姆絲曾表示，兒子也很熱愛藝術，甚至有往「激進藝術（radical art）」前進的跡象。葛萊姆絲補充，「我甚至認為，他實際上就是熱衷於『激進藝術』，他和激進藝術之間不會有隔閡。」

據報導，葛萊姆絲和馬斯克在去年5月生了第一個小孩，取名為「X Æ A-12」，並解釋「X」是指「未知變量」；而「Æ」則是代表人工智慧（AI）的縮寫，同時也是多種語言中「愛」的意思。至於「A-12」則是夫妻倆最喜歡的飛機「SR-17」的前身。不過由於加州（Californian）法律規定，孩子的名字只能使用英語的26個字母，因此之後兩人決定將孩子的名字改為「XÆA-Xii」。

加拿大歌手，同時也是特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的妻子葛萊姆絲（Grimes）今（12）日在她的Instagram上PO出她背部「美麗外星疤痕」刺青。（法新社）

葛萊姆絲已經有很多的刺青在她的手臂和手上。葛萊姆絲表示，兒子也很熱愛藝術，甚至有往「激進藝術（radical art）」前進的跡象。（圖擷取自葛萊姆絲IG）

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