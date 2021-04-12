美艦長翹腳看遼寧號 胡錫進嗆：共軍可將美趕到海岸線1500公里外

胡錫進認為，美國海軍公布驅逐艦馬斯廷號艦長翹腳看遼寧號的照片，是華盛頓釋放為盟友撐腰的信息。（翻攝美國海軍官網）

2021/04/12 20:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍發布一張「馬斯廷號」驅逐艦指揮官布里格斯中校（Robert Briggs）「翹腳」望向共軍遼寧號航艦的照片，引發熱議。中共鷹派喉舌《環球時報》總編輯胡錫進12日在微博發文，直指這張照片是華盛頓釋放為盟友撐腰的信息，他還嗆聲說，解放軍「足以在開戰時將美軍趕到距海岸線1500公里之外。」

胡錫進稱，台灣媒體特別強調照片中美艦長當時把腿搭在船舷上這個細節，稱這是美軍「不把解放軍戰力放在心上」，他看了該照片，覺得那些「台獨」好可憐，他們的解讀表達了那幫人困獸猶鬥中對美軍不切實際的寄託。

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胡錫進認為，美軍發這張照片有兩個目的，一是對外警告台海及南海地區的局勢緊張，二是向美國盟友展示美軍在這一地區的存在，對後者進行鼓舞。總的來看，美國雖然在西太平洋不斷加大對中國施壓，但不想與中國在這一地區高烈度對抗，不想真的捲入衝突。更希望盟友挑釁中國，同中國鬧，在後面實施戰略威懾，令中國備受牽制。

文中稱，然而隨著中國越來越強大，那些盟友對發起挑釁感到了恐懼，華盛頓需要不斷釋放為他們撐腰的信息，發布這張照片就是這個目的。

胡錫進稱，無論美軍發什麼照片，釋放什麼信息，美軍在中國近海可以為所欲為的那一頁已經翻過去了，華盛頓對此很清楚，台灣當局也很清楚，所以他們對「大陸」在台美踩紅線時訴諸武力有了真實的擔憂。

他又說，美國的海軍雖然強，但解放軍加上岸上攻擊能力，「足以在開戰時將美軍趕到距海岸線1500公里之外。」

文末說，以一個老兵和時政評論員的身份警告美方及「台獨」勢力，請不要在台海這個地方逞能，假裝他們的決心和承諾多麼牢不可破，「大陸」的力量和意志將輾碎他們的各種伎倆。

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