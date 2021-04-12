傳加國政府阻HFX論壇頒獎給蔡英文 在野黨黨魁︰令人失望

加拿大保守黨黨魁歐圖爾。（路透檔案照）

2021/04/12 20:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico披露，美國華府「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax Security Forum，HFX）有意頒發「約翰．麥肯公共服務領導獎」予蔡英文總統，卻遭最大贊助方加拿大政府威脅撤銷贊助，理由是此舉恐致加國與中國關係惡化。消息傳出後，加國在野的保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）砲轟總理杜魯道，指其做法令人失望，但不令人驚訝。

據報導，加拿大政府並未正面回應是否施壓HFX勿頒獎予蔡英文，僅透過國防部發言人強調，加國確實是贊助方，但不會參與其決定和計畫。儘管官方態度曖昧，保守黨黨魁歐圖爾仍痛批，此一消息反映杜魯道政府暗中支持中國共產黨，做法令人失望，但不令人驚訝；他甚至質疑，杜魯道可能「私下做了我們不知道的，支持他們的中國朋友的事情。」

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向來挺台的美國佛州共和黨籍參議員魯比歐，則發表讚揚蔡英文的聲明，強調蔡英文堅決反對中國的國際欺凌行為之際，卻又不破壞兩岸維持數十年的和平現狀，比全球任何國家領袖都值得認可，民主國家應拒絕讓中國決定我們如何與台灣互動。

田納西州共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）則在11日的《福斯新聞》（Fox News）訪問中直言，中國、俄羅斯、伊朗和北韓是「新邪惡軸心」，尤其中國非常具侵略性，對南海、香港、西藏、新疆展開行動，乃至在世界各地推展債務外交等，均彰顯中國建立「中華帝國」（Chinese Empire）的企圖。她強調，好幾代的美國人都承諾保護台灣，而中國正在測試拜登政府，拜登應釋出更多挺台訊號。

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