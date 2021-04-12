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    熱帶氣旋肆虐西澳 多處民宅全毀 3萬多人斷電

    沿海小鎮卡爾巴里受到了「蓮花」的摧殘，鎮內多處房屋受損。（擷取自推特）

    沿海小鎮卡爾巴里受到了「蓮花」的摧殘，鎮內多處房屋受損。（擷取自推特）

    2021/04/12 20:14

    〔即時新聞／綜合報導〕熱帶氣旋「蓮花」（Seroja）於昨日（11）晚間登陸澳洲西部，造成了嚴重災情，沿海小鎮卡爾巴里（Kalbarri）幾乎被夷為平地，稍偏內陸的北安普敦鎮（Northampton）也受災嚴重。初步估計西澳有3萬多人受斷電影響，所幸到目前為止都沒有接獲重大死傷報告。

    綜合外媒報導，據西澳洲州長麥高恩（Mark McGowan）表示，卡爾巴里約有70％的住宅受到了損害，其中據信有40％完全損毀（complete loss），鎮上的下水道與電話線等基礎建設也遭到了破壞。「這真令人痛心。全西澳的人民現在肯定都在為受災戶擔憂。」

    麥高恩也表示，鑒於災情如此嚴重，他已向中央政府申請急難援助金，而總理莫里森（Scott Morrison）也點頭應允。另外澳洲國防軍也答應調派一架C-130J「超級大力神」運輸機來支援緊急醫療運送事宜。

    麥高恩說，預估得花上數天才能完全恢復電力的供應。「接下來的幾天會非常艱苦，但我們會一同跨過這難關。」

    西澳氣象局（WA Bureau of Meteorology）今日上午偵測到「蓮花」的強度減弱為二級氣旋，並已從埃斯佩蘭斯（Esperance）鄰近區域出海，因此宣佈解除西澳東南地區的嚴重天候警報。

    熱帶氣旋「蓮花」。（美聯社）

    熱帶氣旋「蓮花」。（美聯社）

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