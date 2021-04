熱帶氣旋肆虐西澳 多處民宅全毀 3萬多人斷電

2021/04/12 20:14

〔即時新聞/綜合報導〕熱帶氣旋「蓮花」(Seroja)於昨日(11)晚間登陸澳洲西部,造成了嚴重災情,沿海小鎮卡爾巴里(Kalbarri)幾乎被夷為平地,稍偏內陸的北安普敦鎮(Northampton)也受災嚴重。初步估計西澳有3萬多人受斷電影響,所幸到目前為止都沒有接獲重大死傷報告。

綜合外媒報導,據西澳洲州長麥高恩(Mark McGowan)表示,卡爾巴里約有70%的住宅受到了損害,其中據信有40%完全損毀(complete loss),鎮上的下水道與電話線等基礎建設也遭到了破壞。「這真令人痛心。全西澳的人民現在肯定都在為受災戶擔憂。」

麥高恩也表示,鑒於災情如此嚴重,他已向中央政府申請急難援助金,而總理莫里森(Scott Morrison)也點頭應允。另外澳洲國防軍也答應調派一架C-130J「超級大力神」運輸機來支援緊急醫療運送事宜。

麥高恩說,預估得花上數天才能完全恢復電力的供應。「接下來的幾天會非常艱苦,但我們會一同跨過這難關。」

西澳氣象局(WA Bureau of Meteorology)今日上午偵測到「蓮花」的強度減弱為二級氣旋,並已從埃斯佩蘭斯(Esperance)鄰近區域出海,因此宣佈解除西澳東南地區的嚴重天候警報。

Okay now it’s LITERALLY raining sideways. 80kmh gusts and more affecting Kalbarri now from #CycloneSeroja and it won’t even made landfall for another hour at least. @7NewsPerth pic.twitter.com/WcL07llQBX