熱帶氣旋肆虐西澳 多處民宅全毀 3萬多人斷電

沿海小鎮卡爾巴里受到了「蓮花」的摧殘，鎮內多處房屋受損。（擷取自推特）

2021/04/12 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶氣旋「蓮花」（Seroja）於昨日（11）晚間登陸澳洲西部，造成了嚴重災情，沿海小鎮卡爾巴里（Kalbarri）幾乎被夷為平地，稍偏內陸的北安普敦鎮（Northampton）也受災嚴重。初步估計西澳有3萬多人受斷電影響，所幸到目前為止都沒有接獲重大死傷報告。

綜合外媒報導，據西澳洲州長麥高恩（Mark McGowan）表示，卡爾巴里約有70％的住宅受到了損害，其中據信有40％完全損毀（complete loss），鎮上的下水道與電話線等基礎建設也遭到了破壞。「這真令人痛心。全西澳的人民現在肯定都在為受災戶擔憂。」

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麥高恩也表示，鑒於災情如此嚴重，他已向中央政府申請急難援助金，而總理莫里森（Scott Morrison）也點頭應允。另外澳洲國防軍也答應調派一架C-130J「超級大力神」運輸機來支援緊急醫療運送事宜。

麥高恩說，預估得花上數天才能完全恢復電力的供應。「接下來的幾天會非常艱苦，但我們會一同跨過這難關。」

西澳氣象局（WA Bureau of Meteorology）今日上午偵測到「蓮花」的強度減弱為二級氣旋，並已從埃斯佩蘭斯（Esperance）鄰近區域出海，因此宣佈解除西澳東南地區的嚴重天候警報。

Okay now it’s LITERALLY raining sideways. 80kmh gusts and more affecting Kalbarri now from #CycloneSeroja and it won’t even made landfall for another hour at least. @7NewsPerth pic.twitter.com/WcL07llQBX — Ben Downie （@Ben_Downie） April 11, 2021

The WA tourist town of Kalbarri has been left decimated by Tropical Cyclone Seroja, leaving thousands of homes without power as the defence force is mobilised to help the community. @ccroucher9 #9News pic.twitter.com/p1UUaxsNzO — 9News Australia （@9NewsAUS） April 12, 2021

熱帶氣旋「蓮花」。（美聯社）

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