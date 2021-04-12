核設施大爆炸電網全毀 伊朗歸咎以色列揚言報復

伊朗納坦茲地下核設施11日發生電力故障，官方稱這起停電事故是「核恐怖主義」。圖為伊朗2019年發布的納坦茲核設施的鈾濃縮離心機。（美聯社）

2021/04/12 17:42

〔中央社〕伊朗國營電視台引述外長查瑞夫的話報導，伊朗認定區域宿敵以色列須為納坦茲核子設施昨天的事故負責，並將發動報復。根據美媒，納坦茲設施昨天似因有人蓄意引發爆炸導致斷電。

伊朗當局昨天形容這起事件為「核子恐怖主義」行徑，還說德黑蘭（Tehran）政府保留對罪犯採取行動的權利。

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路透社報導，查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）今天表示：「猶太復國主義者想要報復，因為我們在解除制裁之路上取得進展…他們已公開表示不會讓這種事發生。但我們會向猶太復國主義者進行報復。」

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）也在記者會上表示，納坦茲（Natanz）核子設施的事故可被視為「違反人道行徑」。

納坦茲鈾濃縮設施多半位於地底下，與伊朗數座設施都受到國際原子能總署（IAEA）檢查人員監督。

伊朗原子能組織（AEOI）發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）昨天表示，納坦茲設施電力供應網出問題而引發事故，所幸未造成人員傷亡或輻射汙染。但伊朗媒體後續報導，卡馬萬迪在視察設施期間碰上意外，頭部和腿部都受了傷。

根據「紐約時報」（The New York Times），兩名聽取損失狀況簡報的情報官員表示，昨天的斷電是由一場大爆炸所引發，而且設施內部戒備森嚴的獨立電力系統全毀，無法再為地下鈾濃縮離心機供電。

以色列多家媒體都引述情報界匿名消息人士指出，以色列情報機構摩薩德（Mossad）成功破壞納坦茲設施，有可能阻礙當地鈾濃縮工作數月之久。紐時引述的官員則說，伊朗可能得花至少9個月才能讓納坦茲恢復生產。

以色列尚未對這起事件正式置評。

美國前總統川普（Donald Trump）退出伊朗核子協議後，協議簽署國上週展開挽救協議的外交行動，但這次斷電為相關行動注入新的不確定性。

若納坦茲損害情形確實如此嚴重，可能嚴重危及伊朗與美國新總統拜登（Joe Biden）政府談判恢復核子協議的籌碼。伊朗之前曾說，在美國撤銷川普恢復的制裁前，伊朗將違背協議內容，採取愈來愈強硬的行動。

以色列官員曾公開表示不滿拜登希望恢復核子協議。而納坦茲設施遇襲當天上午，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）剛好在以色列訪問，目前尚不清楚拜登政府事前對這場行動知道多少。

以色列視伊朗為宿敵，過去即出手破壞過伊朗的核子活動，手段包含網路攻擊、暗殺等。據信近幾年以色列曾策劃殺害多名伊朗核子科學家，包括在去年11月伏擊一名伊朗核子計畫重要開發人員。

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