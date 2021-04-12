為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    核設施大爆炸電網全毀 伊朗歸咎以色列揚言報復

    伊朗納坦茲地下核設施11日發生電力故障，官方稱這起停電事故是「核恐怖主義」。圖為伊朗2019年發布的納坦茲核設施的鈾濃縮離心機。（美聯社）

    伊朗納坦茲地下核設施11日發生電力故障，官方稱這起停電事故是「核恐怖主義」。圖為伊朗2019年發布的納坦茲核設施的鈾濃縮離心機。（美聯社）

    2021/04/12 17:42

    〔中央社〕伊朗國營電視台引述外長查瑞夫的話報導，伊朗認定區域宿敵以色列須為納坦茲核子設施昨天的事故負責，並將發動報復。根據美媒，納坦茲設施昨天似因有人蓄意引發爆炸導致斷電。

    伊朗當局昨天形容這起事件為「核子恐怖主義」行徑，還說德黑蘭（Tehran）政府保留對罪犯採取行動的權利。

    路透社報導，查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）今天表示：「猶太復國主義者想要報復，因為我們在解除制裁之路上取得進展…他們已公開表示不會讓這種事發生。但我們會向猶太復國主義者進行報復。」

    伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）也在記者會上表示，納坦茲（Natanz）核子設施的事故可被視為「違反人道行徑」。

    納坦茲鈾濃縮設施多半位於地底下，與伊朗數座設施都受到國際原子能總署（IAEA）檢查人員監督。

    伊朗原子能組織（AEOI）發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）昨天表示，納坦茲設施電力供應網出問題而引發事故，所幸未造成人員傷亡或輻射汙染。但伊朗媒體後續報導，卡馬萬迪在視察設施期間碰上意外，頭部和腿部都受了傷。

    根據「紐約時報」（The New York Times），兩名聽取損失狀況簡報的情報官員表示，昨天的斷電是由一場大爆炸所引發，而且設施內部戒備森嚴的獨立電力系統全毀，無法再為地下鈾濃縮離心機供電。

    以色列多家媒體都引述情報界匿名消息人士指出，以色列情報機構摩薩德（Mossad）成功破壞納坦茲設施，有可能阻礙當地鈾濃縮工作數月之久。紐時引述的官員則說，伊朗可能得花至少9個月才能讓納坦茲恢復生產。

    以色列尚未對這起事件正式置評。

    美國前總統川普（Donald Trump）退出伊朗核子協議後，協議簽署國上週展開挽救協議的外交行動，但這次斷電為相關行動注入新的不確定性。

    若納坦茲損害情形確實如此嚴重，可能嚴重危及伊朗與美國新總統拜登（Joe Biden）政府談判恢復核子協議的籌碼。伊朗之前曾說，在美國撤銷川普恢復的制裁前，伊朗將違背協議內容，採取愈來愈強硬的行動。

    以色列官員曾公開表示不滿拜登希望恢復核子協議。而納坦茲設施遇襲當天上午，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）剛好在以色列訪問，目前尚不清楚拜登政府事前對這場行動知道多少。

    以色列視伊朗為宿敵，過去即出手破壞過伊朗的核子活動，手段包含網路攻擊、暗殺等。據信近幾年以色列曾策劃殺害多名伊朗核子科學家，包括在去年11月伏擊一名伊朗核子計畫重要開發人員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    這麼巧？伊朗核設施電力故障 官方：遭受「核恐怖主義威脅
    2021/04/12 00:52

    這麼巧？伊朗核設施電力故障 官方：遭受「核恐怖主義威脅
    伊朗重啟先進鈾濃縮離心機後 驚傳核設施發生電力事故
    2021/04/11 15:47

    伊朗重啟先進鈾濃縮離心機後 驚傳核設施發生電力事故

    女性30+ 必須注意的健康問題
    伊朗核協議談判期間 美防長將訪問以色列
    2021/04/10 22:33

    伊朗核協議談判期間 美防長將訪問以色列
    才剛舉行核協議會談 伊朗重啟先進鈾濃縮離心機
    2021/04/10 20:14

    才剛舉行核協議會談 伊朗重啟先進鈾濃縮離心機

    信義房屋多元力挺信義鄉超過20載
    牽涉伊朗貨船遇襲？ 以色列國防部長：有需要就會行動
    2021/04/07 23:17

    牽涉伊朗貨船遇襲？ 以色列國防部長：有需要就會行動
    伊朗貨船紅海遭水雷襲擊 以色列被指涉嫌攻擊
    2021/04/07 20:18

    伊朗貨船紅海遭水雷襲擊 以色列被指涉嫌攻擊
    國際今日熱門
    先不談再戰2024！川普宴共和黨金主 承諾助光復參眾兩院
    2021/04/11 18:44

    先不談再戰2024！川普宴共和黨金主 承諾助光復參眾兩院

    台海爆發戰事風險提高 白宮前官員：最怕誤判和意外
    2021/04/11 20:10

    台海爆發戰事風險提高 白宮前官員：最怕誤判和意外

    世界最高「救世基督像」換人！比里約熱內盧雕像還高5公尺
    2021/04/11 19:19

    世界最高「救世基督像」換人！比里約熱內盧雕像還高5公尺

    武漢肺炎》醫院撐不住了！菲律賓12日起放寬防疫限制
    2021/04/11 20:01

    武漢肺炎》醫院撐不住了！菲律賓12日起放寬防疫限制

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播