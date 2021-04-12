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    撼動日本！國高中生成「年輕照護者」 忙於看顧弟妹、阿公阿嬤

    日本有不少應該是無憂無慮的國高中生，被迫一肩扛起家務並照顧弟弟妹妹、阿公阿嬤甚至身體不便的父母，成為了「年輕照護者（young carer）」。日本國中生示意圖。（歐新社）

    日本有不少應該是無憂無慮的國高中生，被迫一肩扛起家務並照顧弟弟妹妹、阿公阿嬤甚至身體不便的父母，成為了「年輕照護者（young carer）」。日本國中生示意圖。（歐新社）

    2021/04/12 15:51

    〔即時新聞／綜合報導〕日本邁入高齡化社會已久，家庭成員的角色也發生了改變，厚生勞動省針對全國1000所公立國中、350間全日制高中的1.3萬名2年級學生展開調查後，赫然發現有不少學子變成了「年輕照護者（young carer）」，在原本應該無憂無慮的年紀卻必須幫忙照顧弟弟妹妹、阿公阿嬤甚至身體不便的父母。厚勞省對這樣的結果深感震驚，將迅速討論應對方式。

    《NHK》報導，厚勞省文部科學省調查資料顯示，公立國中裡每17名學生就有1人是年輕照護者（5.7％）；全日制高中則是每24人當中就有1人（4.1％）。這些年輕學子要負責的包括準備飯菜和洗衣等各種家務，以及到托兒所接送弟妹、照顧阿公阿嬤等等。

    平均來說，就讀國中的年輕照護者每天要花4小時處理家務，高中生則是3.8小時，在這當中有10％花費的時間超過7小時。另外，超過60％的國高中生並未因此去找人諮詢，其中有人覺得這還不到諮詢的程度，也有學生坦言就算找人來談也解決不了問題。

    關於「想做什麼卻無法做」的問題，有高達58％回答並沒有什麼特別想做的，20.1％則抱怨沒有自己的時間，16％直說沒有空寫作業，睡眠不夠和無法與朋友一起玩各占8.5％。還有學生的課業受到家務影響，4.1％的人已考慮要改變未來就業的方向，1.6％更抱怨有時想去上課但根本沒辦法。

    同時，厚勞省也針對定時制（類似夜間部）和通信制（類似函授等遠距教學）高中展開調查，在都道府縣各抽出1間進行網路問卷，最後驚覺定時制高中每12人就有1人是年輕照護者（8.5％），通信制高中則是每9人當中就有1人（11％）。

    厚生勞動副大臣山本博司表示，這樣的調查相當令人震驚，小孩的生活完全變樣了，而且無法找人協助。山本博司說，令人感到遺憾的是，日本完全沒有針對年輕照護者的應對措施，將會立即討論即效性方案。

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