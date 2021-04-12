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    對中認知戰！翹腳看「遼寧號」照 前艦長揭這細節微乎其微

    美國海軍驅逐艦「馬斯廷號」艦長、副艦長在外監看中航艦「遼寧號」照片曝光，軍事專家認為這情況很罕見。（圖擷自美國海軍官網）

    美國海軍驅逐艦「馬斯廷號」艦長、副艦長在外監看中航艦「遼寧號」照片曝光，軍事專家認為這情況很罕見。（圖擷自美國海軍官網）

    2021/04/12 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍近日在官網刊登出一張照片，只見2名美軍驅逐艦軍官悠閒看著不遠處的中國航空母艦「遼寧號」，美艦長翹腳一派輕鬆畫面引發討論，前海軍新江軍艦艦長呂禮詩認為這是美國對中國的「認知戰」（Cognitive Warfare）。

    美國海軍近日發布一張照片，照片寫道「馬斯廷號」驅逐艦（USS Mustin）的指揮官布里格斯中校（Robert Briggs），以及斯萊中校（Richard Slye），正在導航室裡監測水面接觸情況，而不遠處的這艘航艦甲板上的艦載機、舷號「16」清晰可見，正是中國航空母艦「遼寧號」。

    前海軍新江軍艦艦長呂禮詩透露這圖細節，翹腳者帽子上標示著CO是艦長，一旁站的軍官帽子上XO代表副艦長，他認為實務上進行監控時，除了目視之外，電磁頻譜的掌握更是重中之中，所以艦長和副長都不在戰情室的機率微乎其微。

    有網友問道，美國海軍公開這張照片，是意味著「戰略上重視敵人、戰術上藐視敵人」嗎？呂禮詩認為就是如此，他強調，簡而言之，這是美國對中國的「認知戰」（Cognitive Warfare）。

    「認知戰」的概念仍在發展當中，傳統上，「認知戰」就是來自於長久以來外界所熟知的情報戰、心理戰、輿論戰原理，不過透過高效能計算系統快速發展以及網際網路、社群媒體的普及應用，創新這套理論，透過網路滲透和心理、輿論操作，瓦解對方戰鬥意志、主導精神意識，對特定目標進行無硝煙式攻擊的作法。

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