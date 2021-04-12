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    不慎吃到花生餅乾嚴重過敏致癱瘓 美演員獲8.4億元賠償

    美國女演員、模特兒賈卡隆（Chantel Giacalone）不慎吃到花生餅乾誘發嚴重過敏，又因為醫療疏失導致腦部損傷，其家屬狀告醫療單位後近來獲得天價2950萬美元（約新台幣8.4億元）賠償。花生餅乾示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    美國女演員、模特兒賈卡隆（Chantel Giacalone）不慎吃到花生餅乾誘發嚴重過敏，又因為醫療疏失導致腦部損傷，其家屬狀告醫療單位後近來獲得天價2950萬美元（約新台幣8.4億元）賠償。花生餅乾示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    2021/04/12 11:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國女演員、模特兒賈卡隆（Chantel Giacalone），2013年2月在拉斯維加斯出席一場活動時，不慎吃到裡面包了花生醬的椒鹽餅乾誘發嚴重過敏，又因為醫療疏失導致腦部損傷，至今8年都四肢癱瘓臥床不起，其家屬狀告醫療單位後近來獲得天價2950萬美元（約新台幣8.4億元）賠償。

    《拉斯維加斯評論報》報導，當時年僅27歲的賈卡隆，只是吃了一口含有花生醬的餅乾就出現過敏性休克，旁人見狀立即將她送往在活動現場提供醫療站服務的MedicWest救護車進行治療，但好幾分鐘過後賈卡隆的腦部便因為缺氧造成無法挽回的損傷。

    賈卡隆家屬聘僱律師莫里斯（Christian Morris）展開民事訴訟，指控MedicWest當天在現場的2名醫生都沒有為賈卡隆注射腎上腺素，而這是內華達州指定治療嚴重過敏反應的方式。

    律師表示，賈卡隆一家人除了過去和將來預計支出的醫藥費，還要再加上長年下來所造成的精神損害，總計賠償金額應超過6000萬美元（約新台幣17億元）。

    MedicWest則否認有任何不當行為，並堅持賈卡隆在現場醫療人員的照料下並未失去意識，就算當時醫護真的有疏忽大意的行為，賠償金額應在800萬美元（約新台幣2.27億元）左右，而且由於患者對花生過敏度太高，所以最終腦傷的結果是不可避免的。

    陪審團於9日經過討論後，判定MedicWest應賠償2950萬美元，家屬感嘆這樣一來賈卡隆未來的照護就有著落了，但回顧這8年來纏訟的痛苦真的無法高興起來，只希望MedicWest能夠改變他們的治療方式。

    家屬透露，2950萬美元主要會用在未來的護理支出，並搬到更適合照顧賈卡隆的地方，其中浴室和房間都會經過特殊改造，讓賈卡隆更方便地生活，同時家屬還希望向其他腦傷患者捐款。

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