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    總理稱艾多根「獨裁者」 義大利被土耳其要求道歉

    2021/04/11 20:46
    義大利總理德拉吉（見圖）日前受訪時，稱土耳其總統艾多根是獨裁者。（彭博）

    義大利總理德拉吉（見圖）日前受訪時，稱土耳其總統艾多根是獨裁者。（彭博）

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟與土耳其最近因為沙發門事件（sofagate）而鬧得非常不愉快，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）更因此稱土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）是「獨裁者」，而土耳其今（11）日也還以顏色，宣佈凍結向義大利李奧納多公司（Leonardo）購買軍用直升機的計畫，並要求義大利政府正式道歉。

    綜合外媒報導，整起事件的起因要從本月6日講起，當時歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）前往土耳其安卡拉會見艾多根，但土耳其在會議現場居然只為艾多根、米歇爾兩人準備了座椅，導致馮德萊恩非常難堪，最後只好坐在旁邊的沙發上。而這起外交風波被網友戲稱為沙發門事件。

    歐盟執委會主席馮德萊恩（左）與歐洲理事會主席米歇爾（中）6日訪問土耳其，會見土耳其總統艾多根（右）時，現場居然只準備了兩張單人座椅，馮德萊恩只能坐在一邊的沙發上，就外交禮儀而言非常不受尊重，外界解讀為性別歧視。（擷取自推特）

    歐盟執委會主席馮德萊恩（左）與歐洲理事會主席米歇爾（中）6日訪問土耳其，會見土耳其總統艾多根（右）時，現場居然只準備了兩張單人座椅，馮德萊恩只能坐在一邊的沙發上，就外交禮儀而言非常不受尊重，外界解讀為性別歧視。（擷取自推特）

    德拉吉日前受訪問時表示，「我對歐盟執委會主席馮德萊恩經歷的屈辱感到非常遺憾，我認為這是非常不適宜的表現」、「跟這些......我們稱之為獨裁者（dictators）的人士，我們必須跟他們合作......，其中一方得坦率地表達觀念、想法、做法、社會願景等等的歧異，也需要合作來確保他們國家的利益。這非常重要，我們必須找出平衡點」。

    土耳其總統艾多根。（法新社資料照）

    土耳其總統艾多根。（法新社資料照）

    土耳其方面對德拉吉的言論相當不滿，除召見義大利大使表達抗議之外，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也直言，「我們強烈地譴責義大利總理針對我們民選總統所發表的言論，這令人無法接受。我們要求義大利總理收回這番無禮的評論。」

    根據報導，羅馬方面至今沒有做出回應。

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