武漢肺炎》香港接種科興疫苗已釀14死 73歲翁一週2度中風

香港施打科興疫苗後的死亡案例增至14宗。（法新社資料照）

2021/04/11 16:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港今（11）日傳出第14宗接種中國科興（Sinovac）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後的死亡個案，一名58歲男子接種第1劑疫苗後23天後死亡。這次是接種疫苗超過14天後的身故個案，但港府沒有主動通報，而是在媒體查詢後才確認此事，引發外界抨擊。此外，香港還傳出一名73歲老翁打完2劑科興疫苗後，一週內兩度中風。

綜合港媒報導，香港衛生署稱，這名男子為承建商男員工，他3月16日接種首劑科興疫苗後，4月8日在工作地方突然感覺呼吸困難，其後不醒人事，救護員到達時發現心臟驟停，送醫後宣告不治

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雖然科興第3期臨床數據缺乏長者研究，更表明不建議長者接種；中國也遲遲不為長者打科興，但香港卻安排長者打科興，自2月26日開打至今，接種後不適送醫大多是長者，除至少14人接種該疫苗後死亡外，並有2人出現面癱（顏面神經麻痺）等副作用。而在2月28日開打第2天，就傳出第一宗死亡案例。香港過去12日內4宗死亡個案，全部都打過科興

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此外，據香港網媒《am730》報導，一名患有高血壓的73歲男子，上月29日接種第2劑科興疫苗後，隔天出現急性中風送醫治療，本月6日再度中風，目前仍留院觀察。

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