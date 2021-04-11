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    拜登任內第1人 華郵：美氣候特使凱瑞擬近日訪中

    傳美國白宮氣候變遷特首凱瑞近日訪問中國，成為拜登政府首位訪中高官。（美聯社檔案照）

    傳美國白宮氣候變遷特首凱瑞近日訪問中國，成為拜登政府首位訪中高官。（美聯社檔案照）

    2021/04/11 15:50

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登矢言對抗中國，但也稱會在氣候問題上與中合作。《華盛頓郵報》11日引述知情人士披露，美國白宮氣候變遷特使、前國務卿凱瑞（John Kerry），預計近日訪問中國，探討2國如何共抗氣候變遷，但專家警告，美國須小心中國使詐。

    據報導，凱瑞預計前往上海與中國官員會面，將是拜登政府訪中的最高級別官員，也是美中2國外交高層上月18日阿拉斯加安克拉治峰會後，2國官方再次公開接觸。一名美方官員透露，凱瑞計畫與中國氣候特使解振華會晤，但行程仍有可能被取消。凱瑞與解振華據稱已展開交涉。

    若凱瑞成行，將是拜登政府在人權、貿易行為和安全問題上對抗中國外，與中國在其他方面合作的契機。凱瑞一直表示，全球氣候危機應「分開來處理」，形容這個問題需要全球2大溫室氣體排放國合作解決。

    在美國主辦的線上氣候峰會於本月22、23日登場前，凱瑞已先後訪問印度、阿拉伯聯合大公國和孟加拉。他在訪印時表示，他對中國在氣候上與美合作「抱持希望、但沒有信心」。

    然而，《美國之音》日前報導，對於美中在氣候方面的合作，新加坡大學公共政策學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）表示懷疑，指中國2060年碳排放政策主導下的工業政策，將深化2國競爭關係，因為中國可藉故氣候變遷，對電動車、新能源等領域施行貿易保護政策，須小心中國以氣候變遷之名，行貿易保護之實。

    福斯新聞黃金時段主持人斯坦恩（Mark Steyn）9日也揶揄道，凱瑞說他有信心說服中國在2060年達成碳中和（carbon neutral，又稱零碳排），「我相信中國在那之前會更先達成『零維族』（Uighur-neutral）」，暗批中國持續屠殺新疆維吾爾族。

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