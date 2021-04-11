招了！ 中國CDC主任坦承「中國疫苗效力低」

中國疾控中心主任高福。（中央社）

2021/04/11 14:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其、巴西和智利在接種中國科興疫苗後，確診率不減反增，而中國也傳出醫護人員接種2劑國產疫苗後仍確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。在中國「韭菜」對祖國疫苗產生信心危機之際，中國疾控中心主任高福終於坦承，中國疫苗保護力低，當局正考慮混打不同種疫苗來提升保護力！

高福此前針對打完2劑中國疫苗仍確診案例，曾表示「可能要補第3針」，引發爭議。據《美聯社》報導，高福10日在成都一場研討會上罕見地承認中國武肺疫苗「防護力並不高」，針對是否應該混打不同技術製造的疫苗，當局目前已正式列入考量。

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巴西研究人員2月間公佈中國科興（Sinovac）疫苗晚期臨床試驗顯示，防護力只有50.4%，明顯低於幾款領先疫苗的90%，而儘管北京高調推動「疫苗外交」，但世界衛生組織尚未批准緊急使用任何一款中國疫苗。

在此之前，高福絕口不提中國疫苗的效力疑慮。目前多個選用中國製疫苗的國家，包括智利、巴西及土耳其，竟然沒有像英美等國出現立竿見影壓下疫情的效果，施打疫苗以來確診人數反而急升，阿拉伯聯合大公國有部份人則在接種中國國藥疫苗後抗體不足或無反應，要打第3劑。

高福在武肺疫情初期曾深陷輿論漩渦。高福當時被指「早已掌握人傳人的證據」，但卻忙着參與寫論文，「隱瞞了疫情」。此外，他的一些言論和觀點被指「存在誤導」，諸如「SARS類似事件不會再出現」、「兒童、年齡比較小的人比較不容易感染武肺病毒」等。

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