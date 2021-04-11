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    台灣香蕉成「中國產」？她寄信日本超市抗議...結果曝光

    原先的標籤寫著中國產。（圖已獲「新潟越後老姫」授權）

    原先的標籤寫著中國產。（圖已獲「新潟越後老姫」授權）

    2021/04/11 14:49

    〔即時新聞／綜合報導〕又標台灣又標中國？近來，一名居住在新潟縣的台灣人意外在超市發現台灣產的香蕉上面錯標成「中國產」，趕緊請丈夫寫了信件反映給總公司，沒想到隔天就收到「驚喜」，網友看了也紛紛開心表示，「這是哪家超商，下次去日本我會買爆！」、「太感謝你們了」。

    粉絲專頁「新潟越後老姫」上傳了幾張照片，從畫面中可見，一包包澄黃美觀的香蕉躺在貨架上，透明塑膠袋上標示著「台灣產香蕉」，前面的標牌也同樣寫了一行「台灣產香蕉」，不過上面卻又標了「中國產」，讓人看了滿頭黑線，老姫直言，「我問蒼天，你這樣寫我怎麼買得下去？所以我差吾夫寫了一封言詞懇切、情深意重的勸世文給超市的總公司，隔天馬上變成圖二（多標示的中國產改成台灣產）」，讓他開心吶喊，「歐耶，海外的台灣人嗨起來啊！」

    對此，網友紛紛開心表示，「這是哪家超商，下次去日本我會買爆！」、「還沒吃就覺得變好吃一百倍了」、「台灣最佳外交官！」、「感謝旅日台灣代表」、「好棒，謝謝海外的你一直幫台灣發聲」、「台灣是台灣，跟中國無關」、「沒想到超市立刻從善如流」、「太感謝你們了」、「如果小粉红看到，他們的小小玻璃心又碎滿地了」。

    隔天馬上改為台灣產。（圖已獲「新潟越後老姫」授權）

    隔天馬上改為台灣產。（圖已獲「新潟越後老姫」授權）

    日本超市方回信。（圖已獲「新潟越後老姫」授權）

    日本超市方回信。（圖已獲「新潟越後老姫」授權）

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