菲立普親王談女王夫婿角色：把它當生活方式

2021/04/10 00:15

〔中央社〕英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（Prince Philip）今天辭世，享耆壽99歲。菲立普親王生前不愛談論自己，但偶爾也會不經意說溜了嘴。

以下是法新社整理菲立普親王過去談論關於自己的部分點滴：

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● 談婚姻

1997年，菲立普親王和女王50週年金婚時說：「對我們而言是項挑戰，但透過試驗和經驗，我相信我們已達成一種合理的分工，以及在我們個人與共同利益間的良好平衡。」

「我們學到的重要一課是，容忍是任何美滿婚姻的必要元素。在一切順利的時候，這點可能沒那麼重要；但在困境時，這卻絕對重要。你可以相信我，女王的容忍肚量大。」

●談失言

菲立普親王1960年在英國牙科理事會（General Dental Council）演說講到自己常失言時說：「牙科教育學（Dentopedology）就是把嘴張開，把腳伸進去的科學。我已經行之多年。」

●談不忠傳聞

菲立普親王1992年接受「獨立報」（Independent）訪問，提到婚姻不忠傳聞時說：「你有沒有想過，我40年來從沒到過哪兒是沒有員警跟在身旁？所以我究竟如何能夠不被逮到？」

●談軍職

菲立普親王2011年接受英國獨立電視台（ITV）訪問，談到他亮麗的海軍生涯因為女王1952年登基而提前結束，「當然不免失望，因為我剛被拔擢為指揮官。海軍生涯真正最有趣的部分才剛要開始」。

「但同樣地，若我好好想想，身為女王的配偶，我認為我的首要任務是以我所能的最佳方式替她效命。」

●談女王夫婿角色

菲立普親王1984年對泰晤士電視台（Thames Television）表示：「我從來沒把這當成一個角色。這只是一種生活方式。我只是順著去做當下似乎是合理的事。」

他2011年接受英國國家廣播公司（BBC）訪問時說: 「倘若我問某個人：『你期待我做什麼？』他們全都一臉茫然。他們沒概念。」

●談形象

菲立普親王1984年接受泰晤士電視台訪問時說:「我對於刻意試圖打造一種形象這整個概念抱持非常懷疑態度，因為我認為那很容易被看穿。」

● 談演說

菲立普親王1957年論及發表演說時表示：「我受邀在墨爾本奧運開幕致詞，我在那裡發表了容我說此生最好的演說，呃哼，不多不少5個字。」

他1999年接受「週日電訊報」（The Sunday Telegraph）訪問時說：「我想我從未在任何地方發表過任何種演說，而沒有讓台下聽眾至少笑一次。」

●談意見：

菲立普親王2006年接受「每日電訊報」（The Daily Telegraph）訪問時表示：「對於我一竅不通的事，我沒有意見。」

●談退休

菲立普親王2011年接受BBC訪問:「我想我已經盡了我的職責。我現在想享受自我一下。」

● 談自省

菲立普親王2011年接受BBC訪問被問到他在扮演王室角色是否成功？「誰會在乎我對自省的看法？」

●談童年

菲立普親王2011年接受ITV訪問時，講到遊牧般童年。「非常、非常快樂的生活！就我而言，似乎是非常平常。我要怎樣和其他經驗相比？」

●談身分認同

菲立普親王2011年接受BBC訪問時說：「我出生的國籍是希臘，但以種族來說，我是丹麥人。」

●談語言

菲立普親王1992年接受「獨立報」訪問，談到幼時家中多重語言情況。

「我們在家裡說英文。其他人學希臘文。我懂一點希臘文。但對話會變成法文，然後又變成德文。」

「倘若你想不出來某個語言中的一個字，你會冒出另一個語言的那個字。」

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