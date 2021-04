美媒：尖端晶片產能佔全球9成 台灣受脅是科技業惡夢

台積電是全球最大晶圓代工廠。(路透檔案照)

2021/04/09 23:50

〔編譯孫宇青/綜合報導〕美國新聞網站Axios在9日以「為何台灣遭受威脅,對科技產業是一場惡夢」(Why threats to Taiwan are a nightmare for tech)為題報導,台灣的半導體製造能力在全球舉足輕重,美國總統拜登應在美方的太平洋及亞洲安全和經濟策略中,將台灣置於核心。

據報導,台灣的面積僅略大於美國馬里蘭州,但台灣可能面臨的威脅,卻讓全球科技產業為之震顫。這是因為在全球尖端晶片(10奈米以下)製造方面,有92%的產能集中在台灣,且台灣也是筆記型電腦、桌上型電腦主機板等其他科技產品的重要生產中心,包括高通、輝達、蘋果等晶片設計大廠,均依賴台積電等台灣廠商負責生產。

請繼續往下閱讀...

美國智庫「資訊科技與創新基金會」(ITIF)的全球創新政策副總裁伊澤爾(Stephen Ezell)直言:「台灣是全球最重要的1萬4000平方公里島嶼。」

報導引述台灣工業技術研究院指出,台灣去年前8個月的科技產品出口總額中,美國佔630億美元(約1.8兆台幣)、約為整體的32%,中國和歐洲則分別佔30%和22%。美國半導體協會(Semiconductor Industry Association,SIA)推估,若台灣的晶片產能被永久摧毀,必須費時3年、耗資3500億美元(逾10兆台幣),才能重建同等的產能。

隨著中國政府企圖以香港「一國兩制」模式統一台灣,許多外交政策專家和科技貿易團體均對台灣落入中國手中的後果提出警告,呼籲美國清楚表達支持台灣,同時也鼓勵美國本土晶片生產。

伊澤爾表示:「中國正在測試拜登政府,且將繼續對台灣和美台關係施壓。拜登政府必須在美國的太平洋和亞洲地區國家安全和經濟策略中,把台灣置於核心。」

https://www.axios.com/threats-to-taiwan-nightmare-tech-847c1f30-d878-4eb9-b749-b2f17487dd91.html

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法