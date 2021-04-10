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    聯合國特使欲訪緬甸 軍政府回覆：還沒準備好

    聯合國「緬甸事務特使」柏其納排解緬甸問題而前往東南亞，但她表示緬甸軍政府昨天拒絕她的訪問。（資料照，美聯社）

    聯合國「緬甸事務特使」柏其納排解緬甸問題而前往東南亞，但她表示緬甸軍政府昨天拒絕她的訪問。（資料照，美聯社）

    2021/04/10 00:18

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國「緬甸事務特使」柏其納（Christine Schraner Burgener）近日前往東南亞，欲訪問多國，齊心幫助緬甸動盪不安的處境。她今（9日）在推特表示，緬甸軍政府昨天回覆她，還沒準備好讓她訪問緬甸。

    柏其納今晚在推特表示，她人剛抵達泰國曼谷，但緬甸軍政府昨天回覆她，稱還沒準備好接待她。柏其納說她已準備好和緬甸軍方溝通，對此感到沮喪。柏其納最後寫道:「使用暴力永遠不會得到和平的結果。」

    根據聯合國網站，柏其納上月31日在聯合國會議表示，緬甸軍方正大規模迫害緬甸人民，她呼籲國際一致合作，幫助緬甸解決這場危機。她也表明，認為軍政府沒能力管理好緬甸，但她仍願意與軍政府溝通。

    她在當日會議也說，調解需要溝通對話，但緬甸軍方已關閉大部分國家聯繫的大門，只有在他們透過恐怖與鎮壓掌控局勢後才會與國際接觸。

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