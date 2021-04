聯合國特使欲訪緬甸 軍政府回覆：還沒準備好

2021/04/10 00:18

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國「緬甸事務特使」柏其納(Christine Schraner Burgener)近日前往東南亞,欲訪問多國,齊心幫助緬甸動盪不安的處境。她今(9日)在推特表示,緬甸軍政府昨天回覆她,還沒準備好讓她訪問緬甸。

柏其納今晚在推特表示,她人剛抵達泰國曼谷,但緬甸軍政府昨天回覆她,稱還沒準備好接待她。柏其納說她已準備好和緬甸軍方溝通,對此感到沮喪。柏其納最後寫道:「使用暴力永遠不會得到和平的結果。」

根據聯合國網站,柏其納上月31日在聯合國會議表示,緬甸軍方正大規模迫害緬甸人民,她呼籲國際一致合作,幫助緬甸解決這場危機。她也表明,認為軍政府沒能力管理好緬甸,但她仍願意與軍政府溝通。

她在當日會議也說,調解需要溝通對話,但緬甸軍方已關閉大部分國家聯繫的大門,只有在他們透過恐怖與鎮壓掌控局勢後才會與國際接觸。

Just arrived in BKK for talks. I regret that Tatmadaw answered me yesterday that they are not ready to receive me. I am ready for dialogue. Violence never leads to peaceful sustainable solutions. pic.twitter.com/cPGy5hSmbZ