美國田納西州允許無證攜帶槍械 州長：保障憲法擁槍權

2021/04/10 00:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國田納西州州長比爾(Bill Lee)在當地時間8日簽署一項法律,允許田納西州年滿21歲、合法持有手槍的公民,能在公共場所攜帶槍械,不須另外申請許可證。

綜合外媒報導,田納西州成為美國第19個,允許無照攜帶槍械的州,此法將於今年7月1日生效。這項法案得到了美國全國步槍協會(National Rifle Association)的許可,不過卻帶來國家主要執法團體的反對,他們認為,這會導致犯罪率的增加,同時降低軍警的威嚴。

據報導,新法並不適用於步槍等大型武器,並加重了竊取特定武器的最高刑期,從30天監禁增至6個月徒刑,同時禁止提早釋放因槍械而被定罪的重罪者。

比爾在他的推特上發文表示,「今天我簽署了這項法案,因為守法的田納西州公民,不應在行使憲法保障的擁有槍械權利上,遭受困難。」

I signed constitutional carry today because it shouldn’t be hard for law-abiding Tennesseans to exercise their #2A rights. Thank you members of the General Assembly and @NRA for helping get this done. pic.twitter.com/xv2ZenOEZq