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    美國田納西州允許無證攜帶槍械 州長：保障憲法擁槍權

    美國田納西州州長比爾在當地時間8日簽屬一項法律，允許田納西州年滿21歲、合法持有手槍的公民，能在公共場所攜帶槍械，不須另外申請許可證。（美聯社）

    美國田納西州州長比爾在當地時間8日簽屬一項法律，允許田納西州年滿21歲、合法持有手槍的公民，能在公共場所攜帶槍械，不須另外申請許可證。（美聯社）

    2021/04/10 00:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州州長比爾（Bill Lee）在當地時間8日簽署一項法律，允許田納西州年滿21歲、合法持有手槍的公民，能在公共場所攜帶槍械，不須另外申請許可證。

    綜合外媒報導，田納西州成為美國第19個，允許無照攜帶槍械的州，此法將於今年7月1日生效。這項法案得到了美國全國步槍協會（National Rifle Association）的許可，不過卻帶來國家主要執法團體的反對，他們認為，這會導致犯罪率的增加，同時降低軍警的威嚴。

    據報導，新法並不適用於步槍等大型武器，並加重了竊取特定武器的最高刑期，從30天監禁增至6個月徒刑，同時禁止提早釋放因槍械而被定罪的重罪者。

    比爾在他的推特上發文表示，「今天我簽署了這項法案，因為守法的田納西州公民，不應在行使憲法保障的擁有槍械權利上，遭受困難。」

    比爾在他的推特上發文表示，「今天我簽署了這項法案，因為守法的田納西州公民，不應在行使憲法保障的擁有槍械權利上，遭受困難。」（圖擷取自Bill Lee推特）

    比爾在他的推特上發文表示，「今天我簽署了這項法案，因為守法的田納西州公民，不應在行使憲法保障的擁有槍械權利上，遭受困難。」（圖擷取自Bill Lee推特）

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