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    美最高情報機構：中國2040恐迫使台灣「更接近統一」

    美國國家情報會議發布報告指出，中國可能擴大施壓，在2040年促使台灣與中國「更接近統一」。（美聯社檔案照）

    美國國家情報會議發布報告指出，中國可能擴大施壓，在2040年促使台灣與中國「更接近統一」。（美聯社檔案照）

    2021/04/09 18:55

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國級別最高的國家情報會議（National Intelligence Council，NIC）8日發布4年1度的「2040全球趨勢：一個更競爭的世界」報告，指全球將在20年內將變得更加群龍無首、局勢不穩，尤其美國和中國在各領域的競爭將愈發激烈，而中國的目標是主導亞洲，料透過持續且密集施壓，迫使中國和台灣更「接近統一」。

    《彭博》9日報導，NIC在該報告中列出20年內多項全球趨勢：

    一、債務壓力：由於各國政府財政負擔更沉重，且貿易規則更多元，各國在應對氣候變遷等全球問題時，將更加綁手綁腳。

    二、數位貨幣：美元、歐元等主要貨幣將面臨比特幣等虛擬貨幣的威脅，私人發行的虛擬貨幣將影響各國對於匯率、貨幣供應的控制，增加貨幣政策的複雜性。

    三、氣候壓力：氣候變遷將加劇各國國內社會分裂，並激化國際緊張情勢，同時也導致水資源危機和移民壓力上升。

    四、獨斷的中國：雖然報告指「無單一國家」能夠主宰「所有區域或領域」，但美中競爭加劇的影響貫穿全文。身為亞洲強權的中國，目標直指「主導亞洲」，將迫使美國的亞洲盟邦「限制美國駐足」，並透過持續且密集施壓，促使台灣在2040年時，與中國「更接近統一」。

    五、新型態戰爭：各國競爭升級，使核武發展更上層樓，進而提升國際衝突風險。人工智慧（AI）也將強化現有武器、防禦和系統的功能。

    六、太空競爭：中國將在2040年時成為美國在太空最難對付的對手，且屆時可能會有「（中國）自身的外國夥伴」參與中國領導的太空活動，北斗衛星導航系統甚至可能取代美國國防部支持的GPS全球定位系統，成為全球通用的系統。

    七、無止盡的民粹主義：種族、宗教與意識型態的兩極現象可能依然強烈，進而導致政治體制失能加劇，政治不穩定的風險升高。

    八、人工智慧驅動的宣傳：數位科技和AI技術的進展，為國家和非國家行動者影響社會創造機會，包括擴大操縱民眾認知，促使社會分裂惡化。

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