武漢肺炎》日本確診破50萬 東京、京都、沖繩12日起防疫升級

日本武漢肺炎累積確診數在今天突破50萬人，繼大阪等3府縣之後，日本首相菅義偉今天傍晚加碼宣布，東京、京都和沖繩3都府縣防疫升級，圖為東京街景。（路透）

2021/04/09 17:49

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕繼大阪等3府縣之後，日本首相菅義偉今天傍晚加碼宣布，東京、京都和沖繩3都府縣適用相當於準緊急事態宣言的「防止蔓延重點措施」，從本月12日起生效，期限約1個月。

日本從去年1月中出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）首例確診患者之後，包括鑽石公主號感染者在內，全國累計感染者在今天突破50萬人，疫情起伏已進入第4波流行期，由於傳染力更強的英國變種病毒株入侵關西地區，讓大阪疫情再度吃緊，今天新增883人感染，連3天破800人，東京都近期新增感染人數也連3天破500人。

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大阪、兵庫關西兩大都會及東北宮城縣已於本月1日發布「防止蔓延重點措施」，東京都擔心4月底到5月初的黃金週連假期間疫情擴大，昨天向政府要求比照關西地區適用「防止蔓延重點措施」。地方政府將要求餐飲業縮短營業時間，提早於晚間8點打烊，並呼籲民眾避免不必要外出。

東京都的蔓防重點措施期間從12日起至下月11日止，京都和沖繩則至下月5日止與大阪同步。東京都重點實施區域將以都心23區和八王子、立川、武藏野、府中、調布及町田等市，京都府為京都市、沖繩為那霸市等沖繩本島的9個市為主。

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