恭喜完結！進擊的巨人第139話完結篇今上線 締發行量破億紀錄

《進擊的巨人》由日本講談社出版，自「別冊少年Magazine」2009年10月號創刊號開始連載，在今日正式出刊第139話完結篇。（翻攝twitter.com/BETSUMAGAnews）

2021/04/09 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕又一日本漫畫經典巨作畫下句號！由日本漫畫家諫山創所繪製的《進擊的巨人》因為題材特殊、劇情豐富，再加上動畫化之後的精良製作、洗腦主題曲，在國內知名度大開，不僅深受台灣御宅族喜愛，連不看動漫畫的朋友也對該作略知一二；如今，這部經典作品在11年7個月的連載後，於9日推出完結篇，該作也創下全球發行突破1億本紀錄。

《進擊的巨人》由日本講談社出版，自「別冊少年Magazine」2009年10月號創刊號開始，連載長達11年7個月，今日出刊第139話完結篇，讓這部超人氣大作畫下句號。

請繼續往下閱讀...

《進擊的巨人》目前已推出4季動畫，也曾翻拍2部真人版電影，但2部電影普遍評價不佳，漫畫原作在粉絲心中仍佔經典地位。儘管如此，好萊塢已於2018年向講談社取得版權，將再度翻拍真人版電影。

《進擊的巨人》魅力橫掃全球，也搭配網路電子閱讀風潮，多國讀者可循合法授權管道線上閱覽最新進度，每每更新，總在社群網站上掀起討論潮。該作漫畫在21國及地區出版，電子書讀者遍布約180國，含電子版在內，全球累計發行量逾一億冊。

該作在台灣由東立出版社代理，今日完結篇上線，等到心焦的讀者一窩蜂湧進，一度讓東立網站及APP當機；對此，東立也在官方粉專緊急公告，表示「這一天，東立再次想起被巨人支配的...」，「網頁與app可能有無法讀取的情況發生，目前工作人員正在緊急處理中，感謝讀者們的耐心等候與支持」，可見《進擊的巨人》人氣之高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法