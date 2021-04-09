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    無懼北京制裁！ 歐洲議員：做對的事須付出一點代價

    來自德國的歐洲議會對中關係代表團主席包瑞翰（Reinhard Butikofer）日前遭到中國制裁。（法新社資料照）

    來自德國的歐洲議會對中關係代表團主席包瑞翰（Reinhard Butikofer）日前遭到中國制裁。（法新社資料照）

    2021/04/09 07:46

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟因為新疆問題制裁中國官員和實體後，中國也宣布制裁多位歐洲議會成員予以報復。多位遭中國制裁的歐洲議會成員最近表示，北京的行為是搬起石頭砸自己的腳，他們將持續關注新疆和香港問題。

    《自由亞洲電台》報導，來自德國的歐洲議會對中關係代表團主席包瑞翰（Reinhard Butikofer）、來自斯洛伐克的歐洲議會議員的萊克斯曼（Miriam Lexmann）和立陶宛國會議員薩卡利耶涅（Dovilė Šakalienė），他們最近都成為中國制裁的對象，但3人8日在華盛頓智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的研討會上，異口同聲地要讓中國知道，他們不吃制裁這一套，做對的事情如果必須要付出這一點點的代價，那也是應該的。

    卡利耶涅說，中國還說立陶宛是「華盛頓的小弟」，但立陶宛有深刻的歷史經驗，知道列寧獨裁政權的招數，想要「以商逼政」，這就像設下捕鼠陷阱一樣，如果眼中只看見經濟誘餌就完蛋了。

    萊克斯曼說，中國誤判世局對中國態度的轉變，尤其當澳洲只不過呼籲調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源，就被中國霸凌，中國還想試圖故技重施來影響歐盟與民主體制的運作。

    包瑞翰表示，中國誤判形勢，這是「搬起石頭砸自己的腳」，反而是一種政治上的失敗訊號，而不是展現中國的實力，在他看來「歐中投資協定」在歐洲議會是沒戲了。

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