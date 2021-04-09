「搶新娘」陋習害死27歲女 吉爾吉斯數百人上街怒吼

吉爾吉斯搶新娘陋習近日害死一名27歲女子，數百人8日在首都比斯凱克集會抗議，要求政府開除警察局長。（法新社）

2021/04/09 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕中亞國家吉爾吉斯至今仍保留古老的「搶新娘」風俗，近日又有一名女子因這種陋習受害，最後不幸喪命，數百人8日在首都比斯凱克（Bishkek）集會抗議，要求政府開除警察局長。

《法新社》報導，這次抗議的起因是27歲女子Aizada Kanatbekova，當地社群網站流傳的監視器畫面顯示，她週一（5日）被3名男子綁架、拖上車，2天後（7日）警方在比斯凱克郊外發現她的遺體。

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警方說，他們發現，涉嫌綁架、殺害Kanatbekova的男子也死了，並表示，嫌犯可能是自殺。另據吉爾吉斯國家電視台週四報導，警方已拘留了另一名綁架嫌犯。

這項風俗在當地被稱為「ala kachuu」（搶新娘、搶婚），起源於中亞國家的遊牧歷史，流傳到蘇聯時代，規模已較小。自吉爾吉斯1991年獨立以來，這種陋習變成一種慣例，加害人極少被定罪，且由於暴力威脅和污名，倖存者通常不願提告。

週四到吉爾吉斯內政部總部外抗議的民眾要求內政部長和首都警察局長下台，並高舉「終結殺害婦女」、「誰還認為謀殺是傳統」等標語。

該集會約有500人參與，促使總理馬里波夫（Ulugbek Maripov）出面回應示威者，要求民眾保持耐心，承諾綁架案有關人士都會受到懲處。總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）則在臉書表示，這起事件應該要是「（該國）歷史上最後一起搶新娘事件」。

最近一次搶新娘事件引發抗議活動是在2018年，當時20歲醫學生Burulai Turdaaly Kyzy被愛慕者綁架後，警方把她與加害人關進警局裡的同間牢房，使她被男方殺害。

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