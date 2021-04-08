衝上台強摘「斯里蘭卡夫人」選美后冠 「世界夫人」被捕送辦

茱利（左2）被控在日前的舉辦的「斯里蘭卡夫人」選美比賽上攻擊他人，當眾把后冠從第一名的頭上拔下。（法新社）

2021/04/08 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡警方今（8）逮捕了現任「世界夫人」（Mrs World），理由是她在日前的舉辦的「斯里蘭卡夫人」（Mrs Sri Lanka）選美比賽上攻擊他人，當眾把后冠從第一名的頭上拔下。

《法新社》報導，週日晚間，在科倫坡蓮花池（Nelum Pokuna）劇院舉行的選美比賽上，主持人宣布達席爾瓦（Pushpika de Silva）成為「2020年斯里蘭卡夫人」的幾分鐘後，茱莉（Caroline Jurie）上台出手強行奪下她頭上后冠。

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茱莉是比賽的上屆冠軍，後來又在一家加州企業舉辦的「世界夫人」比賽上贏得后冠。她聲稱達席爾瓦已離婚，沒有資格獲獎。參賽者必須已婚，達席爾瓦和丈夫分居，但未離婚。

茱莉強行摘除達席爾瓦的后冠，導致她頭部受傷，需要住院治療。科倫坡的高階警官羅哈納（Ajith Rohana）週四說，他們已逮捕被控攻擊他人和破壞劇院的茱莉以及她的同夥。

達席爾瓦今天在警局外告訴媒體，如果茱莉公開道歉，她會放棄走司法途徑，但對方拒絕。她說，「我試圖在法庭外解決此事，但她拒絕」，「我可以原諒（此事），但不能遺忘」。

選美比賽主辦單位說，將針對舞台損壞和後台更衣室幾面鏡子被砸碎，向茱莉索賠。主辦方還指控她損害賽事的名聲。

目前社群媒體有越來越多人呼籲剝奪茱莉的「世界太太」頭銜。

斯里蘭卡警方今（8）逮捕現任「世界夫人」茱莉（中），圖為她交保後與律師一同離開警局。（歐新社）

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