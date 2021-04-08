首爾、釜山市長補選慘敗 文在寅：嚴肅面對國民問責

昨地方補選執政黨慘敗，南韓總統文在寅對此表示，嚴肅接受國民的問責，「今後將以更低的姿態和更大的責任感治國理政」。（美聯社）

2021/04/08 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕被視為下屆2022年總統大選的前哨戰，南韓地方補選結果出爐，執政黨共同民主黨在首爾、釜山市長補選中慘敗，兩大城雙雙變天，成為文在寅政府成立以來的最大危機，對此南韓總統文在寅表示，嚴肅接受國民的問責，「今後將以更低的姿態和更大的責任感治國理政」。

據《韓聯社》報導，南韓地方補選今晨（8日）計票工作結束，最大在野黨國民力量在首爾市長和釜山市長補選中均取得壓倒性勝利，外界認為執政黨這次大敗，除歸咎民主黨前任京釜市長涉性騷擾案影響外，樓市政策失敗和土地住宅公社職員非法炒地等一系列事件發酵，導致文在寅政府失去青年選民及中立選民的支持。

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在大選慘敗後，執政黨領導團隊宣布集體辭職負責，南韓總統文在寅今透過青瓦台發言人康珉碩發表聲明指出，將嚴肅接受國民的問責；文在寅表示，今後將以更低的姿態和更大的責任感治國理政，致力於克服疫情、恢復經濟、穩定民生、整治房地產腐敗，滿足國民的迫切需求。

1名青瓦台高級官員透露，這次選舉讓人感到政府不得民心，今後將為贏得國民信賴全力以赴；外界研判在剩餘的任期內，文在寅政府將包括房地產問題在內的政策基調做出改變。

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