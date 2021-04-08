為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    全球首例！日本京大醫院為武肺患者進行肺臟活體移植

    日本京都大學醫院8日公布，該院7日成功為一名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）女性患者進行肺臟活體移植手術，臟器提供者為女性的丈夫與兒子，創下為武漢肺炎患者進行肺部活體移植的全球首例。（截自GOOGLE MAP）

    日本京都大學醫院8日公布，該院7日成功為一名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）女性患者進行肺臟活體移植手術，臟器提供者為女性的丈夫與兒子，創下為武漢肺炎患者進行肺部活體移植的全球首例。（截自GOOGLE MAP）

    2021/04/08 14:04

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本京都大學醫院8日公布，該院7日成功為一名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）女性患者進行肺臟活體移植手術，臟器提供者為女性的丈夫與兒子，創下為武漢肺炎患者進行肺部活體移植的全球首例。

    綜合日媒報導，這名女性患者住在關西地區，去年底感染武漢肺炎，入院後呼吸狀況惡化，後來使用葉克膜（ECMO）進行體外循環，雖然其武漢肺炎經治療後檢測已呈陰性反應，但因病毒的後遺症，肺部萎縮硬化幾乎失去所有功能，而且也無法復原，只能 靠裝置葉克膜維生，除了活體移植以外沒有其他的治療方法。

    女性患者的家人決定活體捐肺，女性的丈夫捐出左肺的一部分，兒子則捐出右肺的一部分，女性在5日轉院至京大醫院，7日進行移植手術，時間長達近11個小時。

    京大醫院今天公布女性手術成功，目前已拔下葉克膜，裝上人工呼吸器，恢復順利的話2個月後可望出院，3個月後恢復正常社會生活，女性的丈夫和兒子的恢復也很良好。

    武漢肺炎病患的肺臟移植在中國和歐美有數十例，但均是以腦死者捐贈的肺臟進行移植，京大醫院為武漢肺炎患者進行的活體移植為全球首例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐洲專家證實AZ疫苗與血栓有關 張上淳：台灣須重新檢視施打政策
    2021/04/08 13:51

    歐洲專家證實AZ疫苗與血栓有關 張上淳：台灣須重新檢視施打政策
    歐盟將血栓列AZ疫苗極罕見副作用 指揮中心13:45記者會說明
    2021/04/08 13:07

    歐盟將血栓列AZ疫苗極罕見副作用 指揮中心13:45記者會說明

    迎接「生洗顏」時代！日本女生好皮膚秘密
    武漢肺炎》紐西蘭宣布11日起暫停印度旅客入境
    2021/04/08 12:58

    武漢肺炎》紐西蘭宣布11日起暫停印度旅客入境
    武漢肺炎》全美首例！ 插管重症患者移植雙肺撿回一命
    2020/08/01 00:16

    武漢肺炎》全美首例！ 插管重症患者移植雙肺撿回一命
    國際今日熱門
    1200年來最早！京都櫻花盛開 科學家警告：氣候危機徵兆
    2021/04/07 15:34

    1200年來最早！京都櫻花盛開 科學家警告：氣候危機徵兆

    失而復得的喜悅！美國男子尋回遺失40年的畢業戒指
    2021/04/07 15:08

    失而復得的喜悅！美國男子尋回遺失40年的畢業戒指

    口罩打造成藝術品 阿根廷藝術家將「痛苦化作美麗」
    2021/04/07 17:03

    口罩打造成藝術品 阿根廷藝術家將「痛苦化作美麗」

    中共建黨百年重頭戲 電影院被下令每週至少播2部「紅劇」
    2021/04/07 16:02

    中共建黨百年重頭戲 電影院被下令每週至少播2部「紅劇」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播