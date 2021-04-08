全球首例！日本京大醫院為武肺患者進行肺臟活體移植

日本京都大學醫院8日公布，該院7日成功為一名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）女性患者進行肺臟活體移植手術，臟器提供者為女性的丈夫與兒子，創下為武漢肺炎患者進行肺部活體移植的全球首例。（截自GOOGLE MAP）

2021/04/08 14:04

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本京都大學醫院8日公布，該院7日成功為一名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）女性患者進行肺臟活體移植手術，臟器提供者為女性的丈夫與兒子，創下為武漢肺炎患者進行肺部活體移植的全球首例。

綜合日媒報導，這名女性患者住在關西地區，去年底感染武漢肺炎，入院後呼吸狀況惡化，後來使用葉克膜（ECMO）進行體外循環，雖然其武漢肺炎經治療後檢測已呈陰性反應，但因病毒的後遺症，肺部萎縮硬化幾乎失去所有功能，而且也無法復原，只能 靠裝置葉克膜維生，除了活體移植以外沒有其他的治療方法。

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女性患者的家人決定活體捐肺，女性的丈夫捐出左肺的一部分，兒子則捐出右肺的一部分，女性在5日轉院至京大醫院，7日進行移植手術，時間長達近11個小時。

京大醫院今天公布女性手術成功，目前已拔下葉克膜，裝上人工呼吸器，恢復順利的話2個月後可望出院，3個月後恢復正常社會生活，女性的丈夫和兒子的恢復也很良好。

武漢肺炎病患的肺臟移植在中國和歐美有數十例，但均是以腦死者捐贈的肺臟進行移植，京大醫院為武漢肺炎患者進行的活體移植為全球首例。

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