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    日本13日召開部長級會議 拍板是否將福島核廢水排入海中

    日本政府擬在13日召開「部長級會議」，討論是否將稀釋過後的福島核廢水排入大海。（法新社）

    日本政府擬在13日召開「部長級會議」，討論是否將稀釋過後的福島核廢水排入大海。（法新社）

    2021/04/08 14:27

    〔即時新聞／綜合報導〕日本福島第一核電廠核災迄今已逾10年，核廢水明年將達到存放上限，日前就有傳出政府打算將100萬噸的核廢水傾倒大海，但受當地漁業界反對，日媒報導指出，日本政府擬在13日召開會議，決定是否要將稀釋的福島核廢水排入海中。

    根據日媒《NHK》報導，去年2月日本政府所組成的專家委員會，提出一份「含氚核廢水處理報告」，報告指出最務實的處理方式，就是將核廢水的濃度稀釋至可排放標準值以下，再將其排入大海或大氣中，但當時遭到當地漁民強烈反對，官方也否認此說法。

    報導提到，菅義偉昨天與反廢水傾到海中的「全國漁業協同組合連合會」會長岸宏會面，溝通政府將依循專家報告的建議來傾倒廢水，希望能得到他的諒解，但岸宏則表示，反對立場不變，若政府執意排放，則需負責向漁民和大眾說明政策。

    日媒《福島中央電視台》 則指出，福島第一核電廠的累積廢水，政府正在設法解決，且在2022年秋天儲水槽就會全滿，因此政府正審慎考慮將稀釋過的核廢水排入海洋，預計會在13日舉行「部長級會議」，討論關於核廢水的處理方法。

    據了解，日本首相菅義偉表示，目前必須將福島核廢水傾倒入海洋，這也是「無可避免的方案」，因為穩定反應爐內熔融核燃料的冷卻廢水，現在已存滿了1061座儲水槽，而其將在2022年全部滿載，因此必須採取行動。

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