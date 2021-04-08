美國抵制北京冬奧？ 專家：拜登政府有在考慮

美國政府6日首度透露可能為了新疆維吾爾人權問題，聯合杯葛2022年北京冬季奧運的想法。（路透資料照）

2021/04/08 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府6日首度透露可能為了新疆維吾爾人權問題，聯合杯葛2022年北京冬季奧運的想法。美國專家認為，拜登政府確實在考慮杯葛北京冬奧的問題，並且意識到對奧運需要採取一些行動。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）6日被問到美國是否在討論聯合杯葛行動，他說，拜登政府正與盟邦商量，採取共同手段因應中國和中國的人權紀錄問題，包括如何處理北京冬奧，杯葛是「在議程上」的一個選項。

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中國外交部發言人趙立堅7日表示，「將體育運動政治化有違奧林匹克憲章精神，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業」，國際社會不會接受。

《美國之音》報導，美國企業研究所（American Enterprise Institute）安全與防務客座研究員馬明漢（Michael Mazza）表示，拜登政府正在考慮杯葛北京冬奧，並且意識到對奧林匹克需要採取一些行動，並且已經開始與盟國和夥伴進行對話。

馬明漢說，中國對美國的指責顯然是荒謬的，奧運從理論上講應該是非政治性的，但是奧運的目標就是政治目標，而中國持續在國際舞台上的不良行為，包括對台灣進行軍事恫嚇、對印度發動武裝衝突，以及在南海表現惡劣，都說明讓中國主辦奧運是完全不合適的。

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