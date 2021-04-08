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    嗆聲軍政府被報復 緬駐英大使遭鎖使館外

    緬甸駐英大使館遭佔領，緬甸駐英大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）被鎖在外面。（路透社）

    緬甸駐英大使館遭佔領，緬甸駐英大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）被鎖在外面。（路透社）

    2021/04/08 14:47

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方2月發動軍事政變，國內混亂狀況持續；7日時緬甸駐英大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）表示自己被鎖在大使館外，有消息指出此事為副大使奇溫（Chit Win）所為，奇溫也已代表軍政府接管大使館。

    綜合外媒報導，覺扎敏上月對此發表聲明，呼籲軍方釋放被拘禁的緬甸平民領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和總統溫敏（Win Myint），因此與軍方關係破裂。覺扎敏指出，他本月7日欲前往大使館，卻發現自己被鎖在外面，讓他深感不滿。

    覺扎敏對外媒表示，「整起事件堪稱軍事政變，他們佔領了我的大使館」，他又強調，「這是我的大使館，我必須進去，這也是為什麼我一直站在外面等」。覺扎敏已將此事報告英國外交部，盼英國政府盡速介入處理，英國外交部發言人也已回應，表示相關單位正據外交協議釐清緬甸駐英國大使的情況。

    針對這起突發狀況，4位知情外交人員透露，是副大使奇溫從內協助軍政府，將覺扎敏鎖在大使館外，同時也接管了大使館。

    此事曝光後，緬駐英大使館外也聚集了一批抗議民眾，倫敦警方則部署人力在館外巡查，以維持秩序；倫敦警方強調，相關單位已注意到抗議行動，並已出動警力嚴加戒備，「現場未逮捕任何人」。

    緬甸軍政府在2月1日國會就職當日發動政變，翁山蘇姬和多位民選政府官員都遭逮捕。事件爆發後，大批緬甸民眾上街抗議，卻遭軍方無情鎮壓，截至目前已有數百人被射殺，引發國際譴責；對此，英國和美國已將緬甸軍方和部分企業列入制裁名單，望早日恢復緬甸民主。

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