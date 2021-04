不戴口罩！印度警察壓倒在地毒打 男子疑昏迷倒地不起

2021/04/08 12:21

〔即時新聞/綜合報導〕印度境內武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)單日確診人數破10萬大關,近日一位男子因沒有正確配戴口罩,警方上前勸導他不從,與警察當街互毆,全程畫面皆被錄下,並在社群平台上瘋傳。據知,這兩名警察已被停職。

根據印度媒體《India Today》(今日印度)報導,這起毆打事件發生於印多爾市(Indore),這名35歲男子因為沒有正確配戴口罩,隸屬印度馬德雅省(Madhya Pradesh)2位刑警上前勸說,該男不願聽從勸導,揪起一位警察衣領並輪流攻擊2名刑警,警察則使用警棍毆打這名男子頭部、頸部,從影片可見,該男被壓打倒在地上毒打,疑似昏倒無意識。

該男10歲的兒子全程在側看著父親慘遭爆打,他難過地說「爸爸將口罩戴著下巴上,警察爆打了他一頓」。

當地警方表示,這名男子在當地涉嫌作弊、勒索前科,並正在偵查;據知,這2名刑警已被停職,

