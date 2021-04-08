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    不戴口罩！印度警察壓倒在地毒打 男子疑昏迷倒地不起

    一位男子因沒有正確配戴口罩，警方上前勸導他不從，與警察當街互毆。（圖擷取自「@GauravPandhi」推特）

    一位男子因沒有正確配戴口罩，警方上前勸導他不從，與警察當街互毆。（圖擷取自「@GauravPandhi」推特）

    2021/04/08 12:21

    〔即時新聞／綜合報導〕印度境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日確診人數破10萬大關，近日一位男子因沒有正確配戴口罩，警方上前勸導他不從，與警察當街互毆，全程畫面皆被錄下，並在社群平台上瘋傳。據知，這兩名警察已被停職。

    根據印度媒體《India Today》（今日印度）報導，這起毆打事件發生於印多爾市（Indore），這名35歲男子因為沒有正確配戴口罩，隸屬印度馬德雅省（Madhya Pradesh）2位刑警上前勸說，該男不願聽從勸導，揪起一位警察衣領並輪流攻擊2名刑警，警察則使用警棍毆打這名男子頭部、頸部，從影片可見，該男被壓打倒在地上毒打，疑似昏倒無意識。

    該男10歲的兒子全程在側看著父親慘遭爆打，他難過地說「爸爸將口罩戴著下巴上，警察爆打了他一頓」。

    當地警方表示，這名男子在當地涉嫌作弊、勒索前科，並正在偵查；據知，這2名刑警已被停職，

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