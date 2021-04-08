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    武肺確診屢創新高 印度新增逾11萬例 巴西再增逾9萬例

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，印度過去一天單日新增確診逾11萬例創新高，巴西也再增逾9萬例，阿根廷新增逾2萬例，且是連續第2天染疫病例創新高。圖為示意圖。（法新社）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，印度過去一天單日新增確診逾11萬例創新高，巴西也再增逾9萬例，阿根廷新增逾2萬例，且是連續第2天染疫病例創新高。圖為示意圖。（法新社）

    2021/04/08 12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，部分國家疫情持續延燒，其中印度單日新增確診逾11萬例創新高，巴西在過去一天也再增逾9萬例，阿根廷也新增逾2萬例，是連續第2天染疫病例創新高。

    據約翰霍普金斯大學截至今中午12點半的統計，全球累計確診已超過1億3297.5萬例，累計死亡也超過288.6萬例，其中美國累計確診超過3092萬例，死亡則超過55.9萬例；巴西累計確診超過1319萬例，死亡則超過34萬例；印度累計確診超過1280萬例，死亡則超過16.6萬例；阿根廷累計確診超過245萬例，死亡則超過5.6萬例。

    其中印度本週兩度新增確診破10萬例，在過去一天單日新增確診逾11萬例，再創新高，只花2個月時間就暴增達13倍，新增死亡病例630人，也是過去4天來最高。巴西在過去24小時則是新增9萬2625起確診病例，新增死亡3829人。阿根廷則是單日新增確診2萬2039例，也是創新高，這也是連續兩天新增逾2萬例，並有1萬3500多起新增病例是集中在布宜諾斯艾利斯大都會區。

    至於美國過去一週以來平均新增6.3萬例，比前一週平均值增加2.3%，住院人數也較前一週增加2.7%，以平均每日5000人持續增加中。美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，目前美國確診病例當中最常見的是，最初在英國發現的B.1.1.7變種病毒株，目前全美已有52個轄區通報發現此種病例，且30與40多歲年輕族群的重症病例有所增加，CDC主任瓦倫斯基為此提醒社區傳播風險仍高，呼籲民眾持續保持警惕。

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