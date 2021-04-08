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    軍情動態》俄艦隊日本海域試射飛彈 命中1000公里外陸上目標

    俄羅斯海軍太平洋艦隊的沙波什尼科夫元帥號，於本月6日在日本海水域試射飛彈，成功命中1000公里外的陸上目標。（圖翻攝自俄羅斯聯邦國防部官方推特）

    俄羅斯海軍太平洋艦隊的沙波什尼科夫元帥號，於本月6日在日本海水域試射飛彈，成功命中1000公里外的陸上目標。（圖翻攝自俄羅斯聯邦國防部官方推特）

    2021/04/08 10:43

    〔即時新聞／綜合報導〕東亞緊張情勢升溫！俄羅斯海軍艦隊發言人沃斯克雷森斯基（Nikolai Voskresensky）證實，俄羅斯太平洋艦隊的沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov）於本月6日在日本海水域，成功對陸上目標試射Kalibr NK口徑巡航飛彈。

    綜合外媒報導，俄羅斯海軍太平洋艦隊的沙波什尼科夫元帥號，於本月6日試射Kalibr NK口徑巡航飛彈，精準擊中1000公里外，位在間宮海峽的陸上目標，該飛彈是俄軍最有效的攻擊武器之一，配置於軍艦和潛艇上，也曾在2015年敘利亞戰爭時首次命中位在1500公里外的敘國反叛軍。

    報導指出，沙波什尼科夫元帥號也針對空中及海上攻擊進行演習，以該艦實彈射擊，太平洋艦隊的多艘軍艦、補給艦和海軍航空兵部隊的戰機和直升機，也參加了此次飛彈試射的軍演，為確保其他船艦和飛機不會誤闖演習區，該海空域還短暫封鎖。

    據悉，沙波什尼科夫元帥號是一艘「無畏級」反潛驅逐艦，於1984年下水，1985年開始服役於俄羅斯海軍太平洋艦隊，至今已有36年，該艦長度為163公尺，橫梁為19.3公尺，吃水深度為6.2公尺，排水量有6200公噸，最高航速為29節，並配置300名水手。

    沙波什尼科夫元帥號是一艘「無畏級」反潛驅逐艦，於1985年開始服役於俄羅斯海軍太平洋艦隊。（法新社）

    沙波什尼科夫元帥號是一艘「無畏級」反潛驅逐艦，於1985年開始服役於俄羅斯海軍太平洋艦隊。（法新社）

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