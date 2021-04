軍情動態》俄艦隊日本海域試射飛彈 命中1000公里外陸上目標

2021/04/08 10:43

〔即時新聞/綜合報導〕東亞緊張情勢升溫!俄羅斯海軍艦隊發言人沃斯克雷森斯基(Nikolai Voskresensky)證實,俄羅斯太平洋艦隊的沙波什尼科夫元帥號(Marshal Shaposhnikov)於本月6日在日本海水域,成功對陸上目標試射Kalibr NK口徑巡航飛彈。

綜合外媒報導,俄羅斯海軍太平洋艦隊的沙波什尼科夫元帥號,於本月6日試射Kalibr NK口徑巡航飛彈,精準擊中1000公里外,位在間宮海峽的陸上目標,該飛彈是俄軍最有效的攻擊武器之一,配置於軍艦和潛艇上,也曾在2015年敘利亞戰爭時首次命中位在1500公里外的敘國反叛軍。

報導指出,沙波什尼科夫元帥號也針對空中及海上攻擊進行演習,以該艦實彈射擊,太平洋艦隊的多艘軍艦、補給艦和海軍航空兵部隊的戰機和直升機,也參加了此次飛彈試射的軍演,為確保其他船艦和飛機不會誤闖演習區,該海空域還短暫封鎖。

據悉,沙波什尼科夫元帥號是一艘「無畏級」反潛驅逐艦,於1984年下水,1985年開始服役於俄羅斯海軍太平洋艦隊,至今已有36年,該艦長度為163公尺,橫梁為19.3公尺,吃水深度為6.2公尺,排水量有6200公噸,最高航速為29節,並配置300名水手。

#Footage Russian #PacificFleet's #MarshalShaposhnikov frigate to launch its first #Kalibr cruise missile in the #SeaOfJapan, engaging a coastal target during the test firings https://t.co/KCK2AlHRfE#RussianNavy #Warships #MissileLaunch #CruiseMissiles pic.twitter.com/xRU3ThuSkP