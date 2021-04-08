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    網友腦洞大開！「大排長榮」長賜號竟成情色文章素材

    長賜號卡蘇伊士運河掀起軒然大波，竟有國外網友將此納入情色同人文創作。（路透社資料照）

    長賜號卡蘇伊士運河掀起軒然大波，竟有國外網友將此納入情色同人文創作。（路透社資料照）

    2021/04/08 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕近日國外論壇掀起一陣「長賜號情色同人文」風潮，網友腦洞大開，將蘇伊士運河描寫成飢渴的女體，而長賜號竟成突降甘霖的男子，兩人難分難捨的愛恨糾葛讓人看了直起雞皮疙瘩。

    綜合外媒報導，埃及蘇伊士運河3月23日遭長榮「長賜號」貨輪堵塞，不但影響全球經濟，也讓台灣頻登國際版面。原以為長賜號脫困後整起事件便會退燒，孰料相關梗圖、迷因卻如野火般在網路上竄燒，連網路小說創作者也將整起事件納入題材。

    同人文論壇ArchiveOfOurOwn（AO3）上週一系列「擬人化蘇伊士運河」的小說在網路上竄紅，該系列共有27篇，內容多將蘇伊士運河和長賜號湊在一塊，描摹兩者間瞬忽即逝的戀情。

    其中，獲得最大迴響的故事為「巨大貨輪塞住主要航線：尺寸大到快受不了！！」 文章開頭蘇伊士運河向長賜號說，「我很榮幸我們終於在全世界面前『做』這件事，而且還有GPS全程記錄。」

    該篇故事的作者「蓋兒星期三」（GalWednesday）表示，「這是我寫過最崩壞的故事，我想靈感來自於網路上的梗圖。」

    這系列瘋狂故事在twitter上被轉載、推爆，網友紛紛貼文表示「今天滑社群媒體看這個就夠了」、「這讓我感到困惑又驚訝」、「這世界超乎我想像！」

    長賜號（Ever Given）為長榮海運公司的貨輪，該船3月23日穿越蘇伊士運河前往鹿特丹港時不慎擱淺，轉向側面並堵塞了運河。此事導致超過100艘船隻的交通擁堵，也間接影響全球經濟，長賜號後於3月29日重新浮起，在拖船的協助下離開航道，蘇伊士運河也恢復正常通行。

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