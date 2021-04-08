有望改寫物理學？科學家發現可能存在「新作用力」

美國費米國立加速器實驗室疑似發現新作用力。（美聯社）

2021/04/08 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕天地萬物無不受「力」所作用，小到人類日常行為，大到星球生成皆是如此。最新科學研究顯示，在已知物理界的四種力之外，可能還存在著人類尚未了解的第五種力。

《BBC》報導，目前已知的四種力為重力、電磁力及強、弱作用力，以此可解釋所有物體與粒子間的交互作用。美國費米國立加速器實驗室進行的「繆子g-2」實驗中，發現了可能的第五種作用力。

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英國科學與技術設施委員會（STFC）表示，實驗結果提供了強而有力的證據，證明有人類尚未發現的作用力存在，但費米實驗室仍不敢斷言結論，因為4萬分之1的機率是僥倖結果，換算成標準差為4.1sigma；要成為新發現須達到5sigma（350萬分之1機率）水準。

曼徹斯特大學教授蘭卡斯特（Mark Lancaster）表示，「我們發現繆子的交互作用並不符合標準模型（Standard Model），這令人相當興奮，這可能意味著，有著我們尚未發現的新物理法則、新粒子和新作用力存在。」

「繆子g-2」實驗將粒子射進約14公尺長的圓形管道中，並施以電磁場進行觀察，依照現行的物理法則，繆子的狀態應會符合標準模型，然而，繆子的震盪速率卻高於預期，代表可能有一種未知的力作用於其中。

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