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    兩岸情勢緊張 美方：保有抵抗任何武力行動能力

    2021/04/08 05:45

    〔中央社〕中共軍機艦隊近日大舉擾台，升高台海情勢。美國國務院發言人普萊斯今天表示，美國對台承諾堅若磐石，保有能力抵抗任何會危及台灣人民安全、社經制度的武力或脅迫行動。

    中共遼寧號航空母艦編隊近日在台灣附近訓練，共機也頻頻擾台，其中7日就有15架次共機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。面對中國軍事威脅，外交部長吳釗燮7日與外媒茶敘時指出，若中國來襲，台灣將會奮戰到底。

    對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，台灣對維繫台灣海峽與區域和平穩定有所貢獻。

    普萊斯指出，美方注意到且高度關切中共在區域內的持續脅迫作為，包括針對台灣。在支持如「台灣關係法」所反映的美國長年政策下，「美國仍保有能力，能抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力或其他脅迫行動」。

    普萊斯強調，美方會持續與盟友夥伴合作，支撐彼此在印太區域共享的繁榮、安全與價值，這也包含台海和平與穩定。

    在中國軍事動作頻頻之際，隸屬美軍第七艦隊的驅逐艦馬侃號（DDG 56）7日通過台灣海峽，「展現美國對印太地區自由開放的承諾」。這是美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來，美國軍艦第4度通過台灣海峽。（編輯：楊昭彥）

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