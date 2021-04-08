韓執政黨認敗 吳世勳時隔十年再當首爾市長

韓國今天舉行首爾、釜山市長補選，十年前曾任首爾市長的最大在野黨國民力量候選人吳世勳（中立者）第3度回鍋，政策料將快速大幅改變。（法新社）

2021/04/08 00:30

〔中央社〕韓國執政黨共同民主黨在今天舉行的首爾、釜山市長補選中皆以懸殊票數慘敗；十年前曾任首爾市長的最大在野黨國民力量候選人吳世勳則第3度回鍋，政策料將快速大幅改變。

韓國今天舉行地方首長及議員等補選，首爾及釜山市長也在補選之列，共同民主黨首爾市長候選人朴映宣、釜山市長候選人金榮春從剛開始開票就與國民力量對手差距懸殊，兩人最後都在開票中認了敗選。

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共同民主黨去年在4月國會大選以過半數席次獲得壓倒性勝利，時隔一年卻面臨如此慘敗，韓聯社報導指出，主要是這一年來不動產政策導致稅負、房價激增，政府對防疫過於自負但疫情卻未獲控制、疫苗疑慮不斷，加上近期爆出公務人員炒地等，使執政黨失去國民的信任。

這也讓國民力量呼籲「用選票懲罰執政黨」的策略奏效，加上首爾市長候選人吳世勳擁有擔任5年多首爾市長的經歷，「能快速上手」也是吳世勳陣營強打的優勢之一。

吳世勳在2006年首次當選首爾市長，2010年爭取連任成功，2011年8月因政策失利請辭下台，擔任首爾市長期間共約5年2個月。

報導指出，吳世勳上任後的首爾市政府主要政策料將有大幅變動，其中尤以推動加速住宅供給的政策為第一優先。

據韓國中央選舉管理委員會統計，這次補選全國投票率為55.5%，首爾及釜山投票率分別為58.2%及52.7%，為歷屆韓國地方首長補選投票率首次超過5成。

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