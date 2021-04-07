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    悚！英男白天當街行刺 持刀捅車內駕駛

    英國日前發生1起令人震驚的社會事件，1名自行車騎士突然下車，衝向正在等紅燈的汽車，持刀便往車窗內刺。車主嚇得趕緊往前開，兇手竟想上前再補1刀。整段過程被後方駕駛得行車紀錄器拍下，目前警方仍在追查中。（取自網站）

    英國日前發生1起令人震驚的社會事件，1名自行車騎士突然下車，衝向正在等紅燈的汽車，持刀便往車窗內刺。車主嚇得趕緊往前開，兇手竟想上前再補1刀。整段過程被後方駕駛得行車紀錄器拍下，目前警方仍在追查中。（取自網站）

    2021/04/07 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕英國日前發生1起令人震驚的社會事件，1名自行車騎士突然下車，衝向正在等紅燈的汽車，持刀便往車窗內猛刺。車主嚇得趕緊往前開，兇手竟想上前再補1刀。整段過程被後方駕駛得行車紀錄器拍下，目前警方仍在追查中。

    《太陽報》報導，此起事件發生在4日下午的伯明罕地區，1輛轎車停在路上等紅燈時，左側人行道1名身穿黑衣的自行車男子從前方騎來，看見白色轎車便立即停下，將自行車丟在人行道上，直直朝著車子前進，往駕駛座車窗內直捅一刀。

    從行車紀錄器可看，被男子行刺後，駕駛嚇得將轎車往前開，男子回頭往自行車的方向走去，但看見駕駛倒車折返時，男子又企圖向前「再補刀」，轎車駕駛急忙逆向駛出車道，男子才慢悠悠的騎自行車離去。

    短短30秒的影片在社群網站上瘋傳，網友紛紛留言表示，「太令人震驚了」、「這在我們的街道上變得越來越普遍」、「完全不顧慮民眾的生活」、「他是認真想傷害人」、「暴力的程度令人噁心」，也有網友指出，「希望受害者沒事，他在危急時打開車門迫使兇手退後，是積極的表現」。

    西密德蘭郡警方表示，目前未接獲報案，敦促當天目擊者與警方聯繫。

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