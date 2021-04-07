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    口罩打造成藝術品 阿根廷藝術家將「痛苦化作美麗」

    阿根廷的藝術家馬賽洛·托萊多（Marcelo Toledo）因染疫而靈感爆發，出院後製作了有國旗圖樣的大口罩，之後又蒐集口罩等疫情廢棄物，製作成藝術品。（翻攝自marcelotoledook IG）

    阿根廷的藝術家馬賽洛·托萊多（Marcelo Toledo）因染疫而靈感爆發，出院後製作了有國旗圖樣的大口罩，之後又蒐集口罩等疫情廢棄物，製作成藝術品。（翻攝自marcelotoledook IG）

    2021/04/07 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，用過的口罩和針筒等一次性醫療耗材通常被當作廢棄物處理，阿根廷藝術家馬賽洛·托萊多（Marcelo Toledo）卻蒐集了這些廢棄物，將它們打造成獨一無二的藝術品，並擬以疫情為展覽主題邀集民眾前來欣賞，一同將「痛苦化作美麗」。

    根據《路透》 報導，馬賽洛是一位才華橫溢的藝術家，擅長將金屬打造成美麗的珠寶和雕像，也曾為歐巴馬、瑪丹娜和百老匯的劇組量身打造飾品。

    馬賽洛去年不幸感染武漢肺炎，足足在醫院躺了８天。然而，此經驗卻使他靈感不斷湧現，出院後，他以此製作了一個14公尺長、有著阿根廷圖樣的巨大口罩，並將它懸掛於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的標誌性方尖碑上，盼在疫情期間加深人們對器官捐贈的認識。

    馬賽洛近日不斷蒐集丟棄的口罩、針筒、報導疫情的報紙，將它們製造成藝術品，並打算在今年9月舉辦展覽。

    馬賽洛表示，「我很榮幸可將疫情的痛苦化作美麗，透過藝術我得以捕捉社會脈動。」他又說，「這次是我第一次辦展不用自己購買材料。」他也補充，這些藝術品、材料都應該被保存，如此一來人們便不會忘記疫情帶來的危害。

    這些藝術品9月會擺放於布宜諾斯艾利斯公共場所供民眾觀賞。馬賽洛表示，展覽中將有一座真正的大船，這座大船會做成在暴風中航行並擱淺的樣子，象徵全人類面臨的疫情危機。

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