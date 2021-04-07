1200年來最早！京都櫻花盛開 科學家警告：氣候危機徵兆

今年京都櫻花於3月26日盛開，是1200多年以來的最早的一次。日本櫻花示意圖。（資料照）

2021/04/07 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕說到日本的春天，就會聯想到櫻花。今年日本京都的櫻花在3月26日提早盛開，創下1200多年來櫻花最早盛開時間的紀錄，對此專家提出警告，這表示氣候危機擴大的徵兆。

根據《CNN》報導，大阪府大學研究員青野泰之（Yasuyuki Aono）以研究數據指出，今年京都櫻花於3月26日盛開，是1200多年以來的最早的一次，而東西則是3月22日盛開，為史上第2早。他進一步表示，櫻花盛開的日期最主要會受天氣的影響，而今年的冬天非常寒冷，春天來得快又異常溫暖，「（櫻花）經過冬天充分的休息，芽在春天完全被清醒了」。

請繼續往下閱讀...

香港中文大學地球系統科學副教授戴慕思表示，櫻花提早盛開僅是全球暖化的冰山一角，但這代表自然系統的破壞，因為花季早開最主要的因素是有自然環境暖化導致世界各地氣溫上升，加上都市化提高引起的熱島效應。

「但在最近一個世紀，氣候變化真的在破壞一切、擾亂所有關係」戴慕思指出，昆蟲、植物或其他生物間的關係已經發展數百萬年，如今櫻花提早綻放的現象恐對生態系統產生嚴重影響，威脅許多物種的生存，打亂所有自然界的順序，像是花朵通常會在昆蟲準備好前開花，若花朵提早盛開，屆時昆蟲可能找不到足夠的食物，而植物也沒有足夠的傳粉媒介。

在《國際生物氣象學雜誌》發表的研究顯示，京都櫻花盛開日比100年前提前了10天左右，而提前開花也與氣溫的上升幅度相吻合，這表示氣候變化正在影響生長季節的長度。

對此，青野泰之解釋，櫻花對溫度非常敏感，只要溫度有差異，便會影響開花時間，京都的櫻花盛開維持在4月中旬長達幾世紀，19世紀開始提前至4月初，而從1820年到至今，氣溫已經上升大約攝氏3.5度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法