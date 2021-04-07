時隔48天再破600！南韓單日新增668例武肺確診

南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時比前一天新增668例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診。示意圖。（路透）

2021/04/07 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓過去1週，歷經連5天武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）日增確診逾500例，隨後連2天維持在500例以下。不過，中央防疫對策本部今通報，截至0時比前一天新增668例。據指，這是自2月18日以來，再度超過600例。

綜合韓媒報導，新增668例中，社區感染653例、佔逾9成7，境外移入15例，意味南韓時隔48天後，單日確診再度升至600例以上，另有4人死亡。目前累計10萬6898例確診、1756人死亡。

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報導指出，南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓先前表示，不少專家預測，3月底至4月將出現第4波流行，但目前大流行尚未到來，已採取專家意見應對可能面臨的情況，並指與相較於國外，國內疫情相對穩定，近期首都圈日增確診波動不大，僅非首都圈呈現增長趨勢，正密切關注中。

報導提到，尹泰皓也說，放寬社交距離限制，可能導致人口流動量攀升，藉此引發集體感染，也不排除成為出現第四波流行的風險因素。

報導提及，南韓中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊週一預告，將於今日召開會議，週五公布下週起適用防疫響應措施調整方案。

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