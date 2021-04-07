為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    時隔48天再破600！南韓單日新增668例武肺確診

    南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時比前一天新增668例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診。示意圖。（路透）

    南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時比前一天新增668例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診。示意圖。（路透）

    2021/04/07 10:13

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓過去1週，歷經連5天武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）日增確診逾500例，隨後連2天維持在500例以下。不過，中央防疫對策本部今通報，截至0時比前一天新增668例。據指，這是自2月18日以來，再度超過600例。

    綜合韓媒報導，新增668例中，社區感染653例、佔逾9成7，境外移入15例，意味南韓時隔48天後，單日確診再度升至600例以上，另有4人死亡。目前累計10萬6898例確診、1756人死亡。

    報導指出，南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓先前表示，不少專家預測，3月底至4月將出現第4波流行，但目前大流行尚未到來，已採取專家意見應對可能面臨的情況，並指與相較於國外，國內疫情相對穩定，近期首都圈日增確診波動不大，僅非首都圈呈現增長趨勢，正密切關注中。

    報導提到，尹泰皓也說，放寬社交距離限制，可能導致人口流動量攀升，藉此引發集體感染，也不排除成為出現第四波流行的風險因素。

    報導提及，南韓中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊週一預告，將於今日召開會議，週五公布下週起適用防疫響應措施調整方案。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》南韓已百萬人接種第1劑 官方不排除限制疫苗出口
    2021/04/06 18:42

    武漢肺炎》南韓已百萬人接種第1劑 官方不排除限制疫苗出口
    南韓面臨第四波疫情 連5天新增超過500人
    2021/04/04 13:25

    南韓面臨第四波疫情 連5天新增超過500人

    富蘭克林華美AI新科技基金6月底前免手續費
    武漢肺炎》南韓4月起實施疫苗接種假 異常反應可休2天
    2021/03/28 17:52

    武漢肺炎》南韓4月起實施疫苗接種假 異常反應可休2天
    南韓確診數破10萬！現行防疫響應措施再延2週
    2021/03/26 09:35

    南韓確診數破10萬！現行防疫響應措施再延2週
    國際今日熱門
    拍攝者不救？陽台鳥籠成buffet 野生犀鳥叼出籠中鳥飽餐一頓
    2021/04/06 11:35

    拍攝者不救？陽台鳥籠成buffet 野生犀鳥叼出籠中鳥飽餐一頓

    中共官員也沒信心！內部資料流出 逃避打疫苗「藉口多」
    2021/04/06 12:11

    中共官員也沒信心！內部資料流出 逃避打疫苗「藉口多」

    不只做飾品！ 研究︰波羅的海琥珀提取化合物 可抵禦抗藥菌
    2021/04/06 13:04

    不只做飾品！ 研究︰波羅的海琥珀提取化合物 可抵禦抗藥菌

    談任職烏克蘭能源董事 杭特：薪水很豐厚、不重蹈覆轍
    2021/04/06 12:53

    談任職烏克蘭能源董事 杭特：薪水很豐厚、不重蹈覆轍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播