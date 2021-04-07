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    專家籲日本攜手盟友應對中國威脅 與美直面台海問題

    日相菅義偉（左）與中國領導人習近平。（美聯社）

    日相菅義偉（左）與中國領導人習近平。（美聯社）

    2021/04/07 11:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國對印度太平洋地區帶來的挑戰與威脅日漸增加，首當其衝的便是美國與親美勢力，專家認為，作為美國盟友的日本，應發揮區域領導實力，攜手美國及其盟友積極面對來自中國的挑戰，特別是在台灣議題上。

    根據《美國之音》報導，在與中國有深厚經濟關係的同時，日本對前者積極進行全球擴張的舉動存有忌憚，這導致該國陷入兩難困境，日本雖與美國等區域盟友保持密切聯繫，對中國的批評卻始終低調。

    對此，東京大學社會科學研究所副教授伊藤亞聖表認為，前日相安倍執政時期，日本政府於2012年實施雙重戰略，即「在溫和的地緣政治環境下與中國進行對沖和合作」，然而他認為，當前中國地緣政經影響力已發生根本性劇變。

    伊藤亞聖進一步解釋，以當前日本的立場來說，中國問題已從過去雙邊政治風險轉變為當前更加廣泛的大國競爭風險，以及地緣政治風險。

    值得注意的是，若台海緊張局勢加劇，日本願意介入的程度將成為關注重點，過去日本一直在台灣問題保持相對克制態度，但近期卻特別強調了「台灣海峽和平穩定的重要性」，引人深思。

    東京大學亞洲高等研究所國際政治副教授佐橋亮受訪時表示，台灣若出現緊急狀況，美國對日本寄予厚望，「若美日領導人針對台海問題達成協議，意味著美日兩國半世紀以來首度直面台灣問題」。

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